Trujillo: dictan nueve meses de prisión preventiva contra 'JJ', acusado de ser el brazo armado de la red criminal 'Los pulpos'

La medida, declarada fundada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso el internamiento de Jhon Nureña Rojas en el penal trujillano El Milagro.

El Poder Judicial de La Libertad dictó prisión preventiva contra Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), alias ‘JJ’, presunto brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

La medida, declarada fundada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria —que previamente había aprobado su detención preliminar— dispuso su internamiento en el penal trujillano El Milagro por el plazo de nueve meses, mientras duren las investigaciones.

‘JJ’ es acusado de estar detrás de los mensajes extorsivos que recibió el empresario de la discoteca Tabaco Marino y de la cadena de licorerías Tabaco y Ron, locales que posteriormente fueron atacados con explosivos.

Al joven de 19 años también se le sindica de mantener posibles vínculos directos con ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de la agrupación delictiva. Asimismo, viene siendo investigado por presuntamente cumplir una función distractora para la banda, realizando falsas alertas a la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante llamadas a la línea de emergencia, con el fin de desviar la atención de los patrulleros ante hechos criminales. Además, se le vincula a un caso de secuestro ocurrido en 2024.

‘JJ’ fue detenido el pasado viernes en Lima, cuando intentaba fugar a Chile. Posteriormente, fue trasladado a la ciudad de Trujillo.