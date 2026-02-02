Últimas Noticias
Trujillo: explosión en discoteca Tabaco Marino deja varias viviendas afectadas en la urbanización San Isidro

Personal de la PNP ya se encuentran en la zona atendiendo la emergencia.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Una explosión en la parte posterior de la discoteca Tabaco Marino, ubicada en la avenida Metropolitana, en la urbanización San Isidro, en Trujillo, región de La Libertad, dejó varias viviendas afectadas, informó el COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional). 

La detonación destrozó una vía de ingreso al local, así como parte de la pared. El fuerte estruendo se escuchó en diferentes urbanizaciones a la redonda, causando temor entre los residentes. 

Según vecinos, la discoteca no estaba en funcionamiento aún; sin embargo, hace unas semanas se había anunciado el reinicio de actividades, tras estar cerrada por varios meses al negársele el permiso de funcionamiento a raíz de las quejas de lugareños ante fuertes ruidos, balaceras y otros conflictos.

El COER detalló que agentes policiales llegaron al lugar y ya iniciaron las investigaciones, mientras que personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo cercó la zona para facilitar la labor de la PNP.

Además, ya se viene recopilando cámaras de seguridad de la zona para la identificación y captura de los responsables del acto delictivo. 

Este es el tercer ataque, de gran magnitud, con explosivos en Trujillo, en lo que va del 2026. Semanas atrás se registró el caso del atentado en dos sedes de una cadena de licorerías, así como la detonación de un explosivo en inmediaciones de una discoteca, donde quedó afectado el bus de la agrupación musical Armonía 10.

En un breve comunicado, la Municipalidad Provincial de Trujillo exigió a la Policía Nacional la captura inmediata de los responsables del estallido.  

"Trujillo exige al presidente José Jerí actuar de inmediato y con mano firme frente a la desgracia ocurrida", demandó.

El fuerte estruendo se escuchó en diferentes urbanizaciones a la redonda. | Fuente: PNP
