Trujillo: Fiscalía investiga a dos hombres tras atentado con explosivo en discoteca

El caso comprende los presuntos delitos de tentativa de extorsión, tenencia ilegal de armas, entre otros ilícitos.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad informó que inició una investigación preliminar a Jefferson Polo y Jimmy Rojas, presuntos sospechosos del atentado con explosivos en la discoteca Luxor, ubicada en la provincia de Trujillo.

Según el fiscal provincial Joan Manuel Balladares Correa, el atentado ocurrió el sábado 24 de enero y habrían participado tres personas.

A los dos detenidos se les investiga por el presunto delito de tentativa de extorsión agravada; y de forma individual, a Polo, por supuesta tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, mientras que a Rojas por tenencia ilegal de municiones y fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que, tras la explosión en la discoteca, se efectuó la visualización de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona, la revisión del contenido de los celulares de los investigados, la recolección de evidencias, entre otros.

Asimismo, se encargó al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo que tome las declaraciones de testigos y demás actividades para esclarecer los hechos.

La discoteca Luxor de Trujillo fue atacada con explosivos, mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, realizaba la presentación de 150 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales que se sumaron a las acciones de patrullaje y operativos en la ciudad tras los atentados que se registraron en las últimas semanas.