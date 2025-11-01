‘Verte otra vez’: el operativo de EsSalud que devuelve la vista y la esperanza a 170 asegurados en Tarapoto

Durante siete días, un equipo médico especializado del Hospital Perú atendió gratuitamente a más de 170 asegurados afectados por cataratas en el Hospital II de Tarapoto.

El Hospital Perú realizó operativo exitoso con 173 cirugías gratuitas de cataratas con tecnología láser de última generación transformando la vida de pacientes.

A los 70 años, don Rolando Mendoza Huaranga volvió a ver el rostro de sus nietos, los colores de su chacra y los caminos de su ciudad. Durante meses, la catarata le había nublado los ojos y la vida.

Hoy, con una mirada llena de luz, agradece entre sonrisas: “Antes todo era borroso. Ahora puedo ver mis lechugas, mis plantas, todo lo que amo. Me siento feliz de tener otra vez mis ojos”.

Su historia es la de muchos tarapotinos que, gracias al operativo “Verte otra vez” del Hospital Perú de EsSalud, recuperaron no solo la visión, sino también la independencia y la esperanza.

Durante siete días, un equipo médico especializado del Hospital Perú atendió gratuitamente a más de 170 asegurados afectados por cataratas en el Hospital II de Tarapoto, en coordinación con la Red Asistencial Tarapoto.

Profesionales emplearon tecnología laser de última generación

Las intervenciones se realizaron con tecnología láser de última generación, que permite reemplazar el cristalino opaco por un lente intraocular artificial, devolviendo la claridad visual y mejorando la calidad de vida de los pacientes. “Estas cirugías no solo devuelven la vista, devuelven la vida. Detrás de cada paciente hay una familia que vuelve a sonreír”, expresó la Dra. Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud.

La especialista destacó que el operativo “Verte otra vez” ya ha permitido realizar más de 1200 cirugías de cataratas en distintas regiones del país.

Esperanza y gratitud en los ojos de TarapotoEntre los beneficiarios también estuvo Eduardo Vargas, mecánico de motos de 44 años, quien no ocultó su emoción al recuperar la vista. “Con este trabajo tengo que ver cada pieza, cada tornillo. Ahora podré hacerlo sin miedo. Gracias por devolvernos la oportunidad de seguir adelante”, contó emocionado.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, resaltó el esfuerzo del Hospital Perú por recorrer la costa, sierra y selva del país llevando atención médica gratuita y de calidad. “Estamos comprometidos con acercar la salud y mejorar la calidad de vida de nuestros asegurados, sin importar la distancia. Eso es justicia social”, afirmó.

Más de 219 mil atenciones a nivel nacional,en lo que va del año, el Hospital Perú ha desarrollado 51 operativos médicos en diversas regiones del país, brindando más de 219 mil atenciones.Su próxima parada será Juliaca, donde del 4 al 12 de noviembre se espera atender a más de 5600 personas. Cada operativo es una muestra tangible del compromiso de EsSalud por llevar salud, esperanza y dignidad a todos los rincones del Perú.