Amazonas: dos personas fallecidas tras derrumbe de cerro en el distrito de Conila

Dos muertos y dos heridos es el saldo del derrumbe de un cerro registrado ayer, viernes, en la localidad de Cohechán, en el distrito de Conila (provincia de Luya). Así lo informó el Gobierno Regional de Amazonas, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Las víctimas mortales fueron identificadas como Víctor Hugo Zumaeta Tuesta y Victoria Grandez Vilca, cuyos cuerpos fueron retirados por personal de salud y entregados a sus familiares con autorización del Ministerio Público.

Asimismo, una persona herida fue atendida en el lugar y otra, Carmen Alvis Chuquizuta, fue trasladada al Hospital Virgen de Fátima con diagnóstico de traumatismo encefalocraneano leve a moderado.

Vía interrumpida tras derrumbe

Además de los fallecidos y heridos, el derrumbe ocasionó la interrupción total de la vía y la volcadura de maquinaria pesada de un consorcio vial.

En la zona se encuentran trabajando de manera articulada la Municipalidad Distrital de Conila, la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Cuerpo de Bomberos, la DIRESA Amazonas, las rondas campesinas y otras instituciones, quienes continúan las labores de búsqueda, rescate y limpieza.

Mientras tanto, el Gobierno Regional Amazonas, mediante el COER, mantiene el monitoreo permanente y coordinación interinstitucional para garantizar la atención de la emergencia y restablecer el tránsito en la vía.