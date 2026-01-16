Áncash: caída de un bus al abismo deja dos fallecidos en Pomabamba

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas de este accidente. La unidad había partido desde Lima.

Dos personas fallecieron tras la caída de un ómnibus interprovincial a un abismo, ocurrida en el distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, en la región de Áncash.

Hasta el momento, las víctimas mortales no han sido identificadas. El accidente también dejó varias personas heridas, quienes fueron auxiliadas por los vecinos mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.



El bus pertenece a la empresa Express Conchucos y había partido desde la ciudad de Lima con destino a Pomabamba. Por causas que aún son materia de investigación, la unidad se salió de la vía y terminó precipitándose a un abismo.



Al lugar del accidente acudieron efectivos de la Policía Nacional y rescatistas, quienes realizaron labores de auxilio y recuperación de los cuerpos.



Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.