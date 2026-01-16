Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Violento desalojo de un local comercial deja tres heridos en San Juan de Lurigancho [VIDEO]

Los actos de violencia se dieron al frente de una sede policial en San Juan de Lurigancho.
Los actos de violencia se dieron al frente de una sede policial en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Policía Nacional
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Más de 130 comerciantes fueron desalojados del lugar donde instalaron su negocio, pese a tener título de propiedad vigente, pero, según afirman, desconocían que el terreno tenía un proceso judicial en curso.

San Juan de Lurigancho: Violento desalojo de un local comercial deja tres heridos en la avenida Fernando Wiesse
La Policía Nacional pudo controlar la situación luego de unos minutos de tensión. | Fuente: Policía Nacional
Lima
00:00 · 01:59

Tres heridos dejaron este viernes los enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y manifestantes durante el desalojo del predio donde funcionaba la Asociación de Comerciantes de Las Malvinas de Canto Rey, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Fernando Wiesse, en el dsitrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió frente al Departamento de Emergencia ESTE -1 SJL de la Policía Nacional y cerca a la estación San Carlos del Metro de Lima.

Rojas Ambrosio, presidente de dicha asociación, informó para RPP que más de 130 comerciantes fueron desalojados del lugar donde instalaron su negocio, pese a tener título de propiedad vigente, porque el terreno tenía un proceso judicial en curso que desconocían.

"En defensa de nuestra propiedad, los señores propietarios nos hemos sentado en el frontis con la finalidad de impedir este desalojo. Esperábamos que el secretario judicial entienda y quizás se podía, de alguna u otra manera, frustrar este desalojo, pero se ha producido  lamentablemente, porque vinieron matones con armas y nos retiraron a la fuerza", comentó.

Debido a que la resolución ha sido favorable para la otra parte, hoy se dio el desalojo, generando estos enfrentamientos que provocaron el cierre de negocios aledaños. La policía tuvo que cerrar por unas horas las primeras tres cuadras de la avenida Wiesse.

Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Juan de Lurigancho Policía Nacional Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA