Violento desalojo de un local comercial deja tres heridos en San Juan de Lurigancho [VIDEO]

Más de 130 comerciantes fueron desalojados del lugar donde instalaron su negocio, pese a tener título de propiedad vigente, pero, según afirman, desconocían que el terreno tenía un proceso judicial en curso.

La Policía Nacional pudo controlar la situación luego de unos minutos de tensión. | Fuente: Policía Nacional

Tres heridos dejaron este viernes los enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y manifestantes durante el desalojo del predio donde funcionaba la Asociación de Comerciantes de Las Malvinas de Canto Rey, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Fernando Wiesse, en el dsitrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió frente al Departamento de Emergencia ESTE -1 SJL de la Policía Nacional y cerca a la estación San Carlos del Metro de Lima.

Rojas Ambrosio, presidente de dicha asociación, informó para RPP que más de 130 comerciantes fueron desalojados del lugar donde instalaron su negocio, pese a tener título de propiedad vigente, porque el terreno tenía un proceso judicial en curso que desconocían.

"En defensa de nuestra propiedad, los señores propietarios nos hemos sentado en el frontis con la finalidad de impedir este desalojo. Esperábamos que el secretario judicial entienda y quizás se podía, de alguna u otra manera, frustrar este desalojo, pero se ha producido lamentablemente, porque vinieron matones con armas y nos retiraron a la fuerza", comentó.

Debido a que la resolución ha sido favorable para la otra parte, hoy se dio el desalojo, generando estos enfrentamientos que provocaron el cierre de negocios aledaños. La policía tuvo que cerrar por unas horas las primeras tres cuadras de la avenida Wiesse.