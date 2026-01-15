José Jerí anunció que en las próximas horas se publicará el decreto que prohíbe la circulación de motos con dos ocupantes

El presidente de la República, José Jerí, anunció que el decreto supremo que prohíbe el traslado de dos personas a bordo de una motocicleta será publicado oficialmente mañana.

Con ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) quedará habilitada para ejecutar operativos de fiscalización inmediata en todo el país.

El mandatario fue enfático al señalar que la norma busca cortar de raíz una de las modalidades más utilizadas por el sicariato y la delincuencia común.

"Mañana sale publicada la ley, el decreto supremo y, en consecuencia, ya queda en manos de la Policía. Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad", declaró.

"Ya no hay excusa"

El jefe de Estado reconoció que la ciudadanía vive momentos "ciertamente complicados" debido a la inseguridad y subrayó que esta prohibición tiene como objetivo recuperar la tranquilidad en las calles.

Jerí sostuvo que no se puede permitir que la circulación de dos ocupantes en estas unidades siga pasando desapercibida ante los ojos de las autoridades.

"No puede volver a pasar que alguien vea pasar a dos motos y pase desapercibido o no se intervenga. Ya no hay excusa", aseveró.

Asimismo, explicó que la medida busca reducir el miedo que sienten los conductores y transeúntes: "Que cuando uno esté manejando no haya la sensación o la duda de que pueden atentar contra la vida de uno".

Ley contra la extorsión entra en vigor el lunes

Este decreto forma parte de una estrategia integral que incluye la implementación de la Ley 32490. Horas antes, el mandatario confirmó que dicha norma, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, entrará en vigor a más tardar el lunes, 19 de enero.

Según lo anunciado, la reglamentación de esta ley -que incluye la creación de un grupo de élite policial y fiscal (GIES) y mecanismos de extinción de dominio- será aprobada por el Consejo de Ministros este sábado y publicada el domingo, cerrando así el cerco legal contra el crimen organizado.