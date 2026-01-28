Arequipa: ¿qué se sabe del hombre que roció gasolina a moza a la que acusó de robarle un celular?

Víctima dejó de trabajar por temor a represalias que pueda asumir el acusado. La fiscalía investiga a Enrique Roque Cary por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Hombre arroja gasolina al cuerpo a moza tras acusarla de robarle su celular | Fuente: Difusión

Una joven estudiante y trabajadora de un restaurante identificada como Maryori H. T. (23) años, denunció que un comensal le arrojó gasolina al cuerpo y la amenazó con quemarla viva, al interior de un restaurante en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de video vigilancia a las que tuvo acceso RPP, un hombre identificado como Enrique Justo Roque Cary (59) ingresa al negocio para almorzar y se queda dormido sobre una mesa, posteriormente, otro individuo se acerca y le sustrae el celular.

La víctima, expresó que, por orden de su jefe, se acercó para despertarlo: “Yo me acerqué y lo desperté, le digo, 'señor despiértese', 'cuidado que le roben'; en tono amenazante se me acerca y me dice 'te voy a quemar, te voy a quemar, te voy a matar, nos quemamos los dos; y ahí fue cuando alza el balde y me tira toda la gasolina al cuerpo”.

La joven narró que la gasolina le provocó ardor en los ojos y malestar en distintas partes del cuerpo, además de un fuerte impacto emocional. Vive con temor de que el agresor regrese al restaurante para atacarla por lo que pidió garantías para su vida.

Detención de hombre

Tras el ataque, las compañeras de la joven trabajadora y los pocos clientes que estaban en el establecimiento llamaron a policías de la comisaria de José Luis Bustamante y Rivero para que detenga al presunto agresor, quién permanece en la carceleta.

De acuerdo con el testimonio de la agraviada, el hombre pese a que fue retirado del establecimiento por las amenazas que le profirió, subió a un vehículo, y retornó con un balde conteniendo gasolina que arrojó a la trabajadora del restaurante y al establecimiento, además tenía una caja de fósforo de la mano, que en ese momento cayó al suelo. La agraviada salió corriendo del local, a fin de salvaguardar su vida.

Agraviada pide prisión preventiva para su agresor

Además, pidió a los fiscales y jueces que su agresor, Justo Roque Cary, sea recluido en un establecimiento penitenciario mientras duran las investigaciones.

“Me encuentro ansiosa, temo por mi vida, ya que justamente hoy se cumplen sus 48 horas y yo lo único que pediría es presión preventiva o alguna medida que me proteja, porque yo a raíz de esto, dejé de trabajar; ahora ya no puedo salir a la calle, temo, tengo miedo al salir a la calle, estoy temblando ahorita también”.

El abogado del investigado

La joven informó que el abogado del presunto agresor intentó conciliar con su familia mediante la entrega de dinero; sin embargo, rechazó esta propuesta y reiteró que exige que el hombre sea enviado a la cárcel, al señalar que su vida estuvo en grave peligro y que pudo terminar quemada.

La Fiscalía

El fiscal provincial Leonardo Cahuana Cuba, a cargo de la investigación, solicito al Poder Judicial prisión preventiva de nueve meses contra Enrique Justo Roque Cari, quién es investigado por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El hombre podría ser sentenciado hasta con 11 años de cárcel, según el código penal peruano.

Según la acusación fiscal, la prisión preventiva busca evitar que el detenido fugue o siga cometiendo hechos similares, ya que en el año 2018 fue sentenciado por provocar un incendio en una stand comercial de la plataforma comercial ubicada en la avenida Andrés Avelino Cáceres.





