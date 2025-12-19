Arequipa: dictan nueve meses de prisión preventiva contra sujeto que abusó y dejó embarazada a su hijastra

El hombre será trasladado a un penal donde cumplirá con la medida judicial.

La magistrada María del Carmen Rendón, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chuquibamba, dictó nueve meses de prisión preventiva contra un obrero acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 10 años, quien actualmente presenta un embarazo de 16 semanas. Este caso sucedió en la región Arequipa.

La jueza fundamentó la medida señalando que el investigado aprovechó el vínculo de confianza y convivencia para someter a la niña. Según las investigaciones preliminares, el sujeto fue detenido el pasado 15 de diciembre luego de que la Policía Nacional realizara un operativo en el sector conocido como Alto Molino, donde lograron ubicarlo.

El caso se descubrió luego de que la directora de la institución educativa donde estudia la víctima la trasladara a un centro de salud tras presentar constantes dolores de cabeza y estómago. Durante la atención médica, los especialistas confirmaron el estado de gestación de la pequeña.

En su testimonio, la menor reveló que sufría de tocamientos indebidos desde los siete años y que, a partir de este 2025, los abusos por parte de su padrastro se agravaron.