Tomás Gálvez ante reclamos de Rafael Vela y José Domingo Pérez: "Su fracaso ha sido evidente"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El fiscal de la Nación interino respondió a las críticas de Rafael Vela y José Domingo Pérez y aseguró que "las palomas no matan a las escopetas". Además, reveló que existen 68 magistrados que vienen siendo víctimas de extorsión a nivel nacional.

Judiciales
00:00 · 02:04
"Los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación, no es al revés", dijo Tomás Gálvez | Fuente: Andina

"Ellos se han apoderado de las investigaciones y su fracaso ha sido evidente". Así se refirió el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sobre los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez ante los cuestionamientos que estos realizaron luego de que se diera a conocer la posible disolución de los equipos especiales a los que pertenecen.

Tomás Gálvez señaló que no hubo una conversación directa con Vela y Pérez porque se va a sostener una reunión con los fiscales supremos para ver cómo los equipos especiales se van a integrar hacia las fiscalías y descartó algún tipo de temor de conversar con ellos. 

"¿Qué miedo le voy a tener yo a Vela y a José Domingo? Yo los he denunciado en todo momento. ¿Dónde está el miedo? Los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación, no es al revés. Las palomas no matan a las escopetas. Entonces hay que ordenarnos en eso", aseveró.

"Los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación, no es al revés", dijo Tomás Gálvez | Fuente: RPP

68 fiscales extorsionados

Asimismo, con relación al tema de inseguridad ciudadana que afronta el país, el fiscal interino de la Nación señaló que son 68 los fiscales que hasta el momento vienen siendo extorsionados, y que ya están en marcha las investigaciones por parte de la Policía Nacional.

"Tenemos 68 casos de fiscales que han sido amenazados. Entrar al detalle en este momento, como les digo, requeriría de mucho tiempo y me están esperando, como repito, los equipos especiales", aseveró.

Estas declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa, la que contó también con la participación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, tras darse a conocer la situación de la fiscal provincial de Lima Norte, Miriam Parra, quien denunció que continúa recibiendo amenazas extorsivas.

Tomás Gálvez Rafael Vela José Domingo Pérez Fiscalía

