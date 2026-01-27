Indignación en Arequipa por personal médico que se peleó durante atención de un parto

Un video difundido en redes sociales mostró una discusión entre el personal de salud - enfermeras, obstetras y médicos - durante la atención de un parto en el hospital Goyeneche de Arequipa, ocurrido el último domingo. Las imágenes evidencian un enfrentamiento verbal en plena sala de partos, mientras la gestante permanecía consciente, situación que habría puesto en riesgo la salud de la madre y de su recién nacida.

El conflicto se originó por desacuerdos sobre quién debía realizar, y bajo qué procedimiento, el corte del cordón umbilical, según informó la jefa de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi.

La funcionaria señaló que la discusión se produjo frente a la paciente, generándole mayor angustia y dolor en un momento crítico. Incluso, la madre habría manifestado molestias cuando el cordón umbilical fue jalado de forma indebida.

“Se observa a personal del hospital discutiendo de manera grave al lado de una mujer que acaba de dar a luz, quien incluso les pide que cesen la discusión frente a ella y su bebé”, declaró Sarayasi. Añadió que se inició un proceso administrativo sancionador, aunque cuestionó que los profesionales involucrados continúen laborando pese a la presunta vulneración de derechos.

Fuentes de RPP informaron que la madre, identificada como Natividad, ya fue dada de alta, mientras que la recién nacida permanece hospitalizada para evaluaciones médicas.

Colegio de Obstetras cuestiona norma técnica neonatal

La decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, reconoció que existe un enfrentamiento entre profesionales de la salud desde la entrada en vigencia de la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal (NTS N.° 214-MINSA/DGIESP-2024), aplicada desde agosto de 2024. Según sostuvo, esta norma estaría poniendo en riesgo la atención inmediata del recién nacido y de la madre gestante.

Velázquez expresó su rechazo a la modificatoria, al considerar que desconoce el marco jurídico vigente, como la Ley General de Salud y la Ley de los Profesionales de la Salud, además de contradecir prácticas respaldadas por más de dos siglos de formación profesional en obstetricia.

Riesgo por hacinamiento e infecciones

La decana advirtió que la norma promueve el ingreso excesivo de personal y equipos neonatales a la sala de partos, lo que genera hacinamiento en un ambiente de alto riesgo de infecciones nosocomiales. Precisó que hospitales como el Goyeneche y el Honorio Delgado no cuentan con el espacio requerido para cumplir lo establecido en la propia normativa, lo que incrementa el riesgo sanitario y afecta modalidades como el parto vertical y el parto humanizado.

Corte del cordón y afectación al apego

Otro de los puntos cuestionados es el protocolo de pinzamiento y corte del cordón umbilical, que, según la norma debe realizarse entre 25 y 30 centímetros del abdomen del recién nacido y hasta dos horas después del parto. Velázquez sostuvo que este procedimiento incrementa el riesgo de infecciones, afecta la prevención de la anemia neonatal y limita el contacto piel a piel y el apego inmediato entre madre e hijo.

Gerencia Regional de Salud inició investigación

Ante el incidente, desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa) se informó de la conformación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente. La comisión está integrada por representantes de las áreas de salud de las personas, recursos humanos, asesoría legal y estrategias sanitarias materno-infantiles.

La Geresa reiteró su rechazo a cualquier acción u omisión que ponga en riesgo la salud y seguridad de los pacientes, y reafirmó su compromiso con una atención oportuna y de calidad.

¿SuSalud respondió?

Hasta el cierre de esta nota, RPP intentó comunicarse con la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) para conocer las acciones adoptadas tras la difusión del video; sin embargo, no se obtuvo respuesta.