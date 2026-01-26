Últimas Noticias
Arequipa: una reclusa embarazada fugó del hospital Honorio Delgado pese a la vigilancia del INPE

Reclusa fuga del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza
Reclusa fuga del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza | Fuente: RPP | Fotógrafo: Yorch Huamaní
Maxy Quico Benavides

por Maxy Quico Benavides

·

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, la mujer salió del servicio de obstetricia, caminó por pediatría, emergencia y psiquiatría, para luego salir a la calle.

Una reclusa de 36 años, con cerca de 40 semanas de gestación, fugó la madrugada de este lunes 26 de enero del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, pese a encontrarse bajo custodia a cargo de dos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Viviana Rivadeneyra Mariano, interna del penal de Mujeres de Socabaya que cumplía sentencia por el delito de trata de personas, había sido trasladada al centro asistencial el pasado 21 de enero para recibir atención en el área de obstetricia, según confirmó el propio INPE mediante un comunicado oficial.

Reclusa fuga de hospital de Arequipa
Reclusa fuga de hospital de Arequipa | Fuente: INPE | Fotógrafo: Difusión

Imágenes clave de la huida

Las cámaras de seguridad del hospital registraron que a las 3:13 a.m., la interna caminaba por el área de Emergencia sin marrocas ni esposas en manos o pies. En las imágenes se le observa vestida con una polera verde oscura, pantalón rosado y una mascarilla blanca.

El registro audiovisual muestra a Rivadeneyra dirigiéndose hacia el área de Psiquiatría, zona en la que finalmente se pierde su rastro. Hasta el momento, no se ha informado si las imágenes permitieron identificar una ruta de escape definida.

Reclusa fuga de hospital de Arequipa
Reclusa fuga de hospital de Arequipa | Fuente: Hospital Regional Honorio Delgado

Custodia sin medidas de seguridad


Fuentes internas del hospital indicaron que durante la visita médica de las 8 de la noche del día anterior (domingo), la reclusa se encontraba bajo custodia de dos agentes mujeres del INPE. Al ser consultadas por la ausencia de marrocas, estas señalaron que no se las colocaron debido a la hinchazón en los pies de la gestante.

Horas después, durante la madrugada, personal del hospital alertó que las agentes de custodia se encontraban aparentemente dormidas. Al verificar la cama 335 C, ubicada en el tercer piso, se constató que la interna ya no estaba.

Custodias detenidas

En tanto, las dos agentes del INPE responsables de la custodia fueron detenidas por la Policía Nacional y el caso ya es materia de investigación.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), confirmaron que se inició procedimiento administrativo contra las agentes mujeres que estaban a cargo de la seguridad de Viviana Rivadeneyra.

Fuga habría sido planificada


De acuerdo con información preliminar, Viviana Rivadeneyra no presentaba contracciones ni señales de parto inminente, lo que hace presumir al personal de salud que la fuga habría sido planificada con anticipación.

Tras el incidente, se ha solicitado a las autoridades reforzar los controles sobre los internos que son trasladados a hospitales, ya que el personal médico debe atender a cerca de 30 pacientes por turno, lo que dificulta una supervisión constante.

fuga reclusa arequipa

