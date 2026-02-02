Últimas Noticias
Callao: barbero venezolano fue asesinado de varios disparos en plena vía pública

Peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para las diligencias del caso.
Peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para las diligencias del caso. | Fuente: RPP/Jesús Ortiz
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

La víctima fue identificada como Óscar José Salgado, de 27 años. El extranjero estaba en una bodega cuando fue atacado.

00:00 · 01:18

Un hombre de nacionalidad venezolana, que trabajaba como barbero, fue asesinado este lunes de seis disparos por parte de un sujeto en el cruce de la avenida Pacífico con la calle Sevilla, en el Callao.

La víctima fue identificada como Óscar José Salgado, de 27 años. El joven se encontraba en una bodega de la zona tomando una gaseosa hasta que fue atacado por su asesino, quien, tras cometer el crimen, huyó a bordo de una camioneta junto a otro sujeto que lo esperaba en dicho vehículo.

El extranjero dejó un menor de edad en la orfandad. La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del asesino. 

Las autoridades, hasta el cierre de esta nota, aún no han revelado cuáles habrían sido las causas del crimen. El cuerpo será trasladado a la Morgue del Callao.

