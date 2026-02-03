Últimas Noticias
Cercado de Lima: balacera en bar clandestino del Paseo Colón dejó un muerto y un herido [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El tiroteo ocurrió en un local clandestino ubicado a apenas una cuadra de la sede de la Dirincri.

Lima
00:00 · 02:21
Cercado de Lima
La PNP se encuentra investigando el crimen. | Fuente: RPP

Una balacera desatada en un bar clandestino de la avenida 9 de Octubre, también conocida como avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima, dejó un fallecido y un herido de consideración.

Según las versiones preliminares recabadas por RPP, dos personas en presunto estado de ebriedad ingresaron al local, tras lo cual se desató una gresca, que terminó en el tiroteo.

Producto de la balacera, un hombre murió; mientras que otra persona resultó herida en la pierna. Al cierre de este informe, se desconocen sus identidades ni sus nacionalidades.

Las investigaciones ya están en marcha.
Las investigaciones ya están en marcha. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Balacera en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Petit Thouars acudieron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que una tercera persona habría estado involucrada en la balacera, pero esto es materia de investigación.

Lo más preocupante es que este tiroteo ocurrió en un local ubicado apenas a una cuadra de la sede de la Dirincri de la avenida España; donde esta mañana se tiene prevista una rueda de prensa.

Cercado de Lima Policía Nacional Inseguridad ciudadana

