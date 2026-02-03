Cercado de Lima: balacera en bar clandestino del Paseo Colón dejó un muerto y un herido [VIDEO]

La PNP se encuentra investigando el crimen. | Fuente: RPP

Una balacera desatada en un bar clandestino de la avenida 9 de Octubre, también conocida como avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima, dejó un fallecido y un herido de consideración.

Según las versiones preliminares recabadas por RPP, dos personas en presunto estado de ebriedad ingresaron al local, tras lo cual se desató una gresca, que terminó en el tiroteo.

Producto de la balacera, un hombre murió; mientras que otra persona resultó herida en la pierna. Al cierre de este informe, se desconocen sus identidades ni sus nacionalidades.

