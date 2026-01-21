Carabayllo: dos heridos graves en ataque armado contra miniván [VIDEO]

Dos personas resultaron heridas de gravedad en un ataque armado perpetrado contra una miniván de transporte público, en la avenida Camino Real, en el distrito limeño de Carabayllo, al norte de la ciudad.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad, que realizaba el servicio de colectivo, y realizaron múltiples disparos.

En el ataque, resultó herido el chofer de la unidad, así como una pasajera, que se encontraba en el asiento del copiloto. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, de Puente Piedra.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, la mujer fue derivada al Hospital Edgardo Rebagliati, en el distrito de Jesús María, donde permanece con pronóstico reservado.



Las investigaciones apuntan a un caso de extorsión contra el colectivero. | Fuente: RPP

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

Las investigaciones apuntan a un ataque vinculado a cobro de cupos contra transportistas, aunque esto deberá ser corroborado durante el proceso.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al conductor herido como Benito Alvarado Muñoz, de 39 años; mientras que la pasajera responde al nombre de Abby de la Puente Chávez, de 35.

Cabe mencionar que, la semana pasada, al menos cinco personas resultaron heridas en un ataque con explosivo contra un miniván en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Camino Real, en el llamado Paradero Chaperito, en Carabayllo.

