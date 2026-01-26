Cusco: tres destinos turísticos fueron cerrados debido a la temporada de lluvias

La laguna de Humantay, el Camino Inca y el Parque Arqueológico de Choquequirao no estarán habilitados para el ingreso de turistas nacionales o extranjeros.

Las lluvias de temporada que iniciaron a fines de diciembre en Cusco, y que se extenderán hasta marzo de este año, han generado que las autoridades dispongan el cierre de tres atractivos turísticos de la región, entre ellos el Parque Arqueológico de Choquequirao, al que se suspendieron los ingresos a partir del 1 de febrero, por un plazo de 30 días.

Está disposición incluye la inhabilitación de las vías de acceso por los sectores de Cachora, Santa Teresa y Mollepata, con el fin de proteger a los visitantes.

Otro destino turístico que también fue limitado al acceso de visitantes y operadores turísticos es el Camino Inca, que anualmente se cierra durante un mes. Este año a partir del 31 de enero hasta el 1 de marzo, con el objetivo de hacer mantenimiento a la vía.

El tercer atractivo turístico que será cerrado es la laguna de Humantay, ubicada en el distrito de Mollepata, provincia de Anta. Esto debido a que, en el sector de Balcompata, existe un deslizamiento activo que podría agravarse si las lluvias continúan.

En Cusco, en lo que va del año 2026, cuatro personas han muerto a causa de descargas eléctricas por tormentas. Desde el COER Cusco, pidieron a las autoridades locales difundir información sobre acciones para evitar la exposición de personas frente a las tormentas eléctricas.