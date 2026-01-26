¡Tragedia en Cusco! Tres miembros de una familia mueren por impacto de rayo cuando viajaban en motocicleta

Tres personas, integrantes de una familia, murieron a causa de una descarga eléctrica producida por el impacto de un rayo en Cusco.

El hecho se produjo mientras viajaban en una motocicleta en la vía que conecta a la ciudad de Espinar con el sector de Huayhuahuasi, en el distrito de Coporaque, informaron fuentes de la Policía Nacional.

Las víctimas fueron identificadas como Nidilda Pauccara Taco de 50 años, Lino Chara de 53 años, y una menor de seis años. Ellos fallecieron sobre la vía de trocha en medio de una intensa lluvia, propia de la temporada.

Los cuerpos sin vida de las tres personas fueron llevados a la morgue central de la provincia de Espinar.

Cabe señalar que en Cusco, durante los meses de enero, febrero y marzo, se presentan intensas lluvias acompañadas de descargas eléctricas, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene una alerta vigente.