Cusco: detienen a ciudadano checo acusado de incendiar un local de venta de motocicletas

Álex Jemer permanece con detención preliminar por 72 horas por los presuntos delitos contra la seguridad pública y peligro común. Según la PNP, el móvil habría sido una venganza, luego de que el ciudadano checo reclamara en dos ocasiones por un accesorio de la motocicleta que adquirió.

Un ciudadano de nacionalidad checa, identificado como Álex Jemer, de 32 años, fue detenido tras ser sindicado como presunto autor de un incendio en una tienda de venta de motocicletas, ubicada en la avenida Huayna Cápac, en el distrito de Wanchaq, informó la Región Policial de Cusco.

El hecho ocurrió la madrugada del último viernes y puso en riesgo la vida de una joven y dos menores de edad, que se encontraban durmiendo dentro del local.

El extranjero fue hallado días después en el óvalo Pachacútec, cerca del centro histórico de Cusco, a bordo de una motocicleta y con quemaduras en la mano, elementos que lo vincularían directamente con el incidente.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, dijo que el sujeto habría utilizado la misma motocicleta que había adquirido de segundo uso en ese establecimiento para desplazarse y supuestamente cometer el ataque.

Según la Policía Nacional, el móvil habría sido una venganza, luego de que el ciudadano checo reclamara en dos ocasiones por un accesorio de la motocicleta que adquirió y que no era original. Las autoridades descartaron que se trate de un caso de extorsión.

Álex Jemer permanece con detención preliminar por 72 horas por los presuntos delitos contra la seguridad pública y peligro común, mientras se verifica su situación migratoria.