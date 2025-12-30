Mincetur lamenta accidente en Machu Picchu que dejó un fallecido y 30 heridos

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lamentó, a través de sus redes sociales, el accidente ocurrido esta tarde en el kilómetro 98, en el sector Pampacahua, en el tramo Machu Picchu – Ollantaytambo, en la región Cusco.

La entidad indicó que, tras el lamentable hecho, activó los protocolos para salvaguardar la seguridad de los turistas. Asimismo, señaló que puso en marcha acciones articuladas con las municipalidades distritales y el Gobierno regional.

“Ante los hechos, se ha activado la Red de Protección al Turista, poniendo en marcha los protocolos de atención y articulando acciones con el Gobierno Regional del Cusco, las Municipalidades de Urubamba, y de Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Sernanp, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los turistas y garantizar una atención oportuna”, manifestó en sus redes sociales.

El accidente

La tarde de este martes, alrededor de la 1:20 p.m., dos trenes chocaron frontalmente en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu, en el Cusco.

El siniestro dejó un fallecido, identificado como Roberto Cardenas, y 30 heridos, entre ellos ciudadanos nacionales y extranjeros, según informó la Policía Nacional.

Los trenes que colisionaron pertenecen a las empresas PeruRail e IncaRail, según informaron desde Ferrocarril Trasandino, empresa concesionaria de la vía de tren sur oriente del país.

Según fuentes policiales, el fallecido es un maquinista de la empresa IncaRail. Videos filmados en la zona muestran que los vagones de ambos trenes presentan daños estructurales en la parte frontal. Los viajeros, con sus equipajes, se encuentran sentados al costado de la vía.

Indecopi inicia investigación

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que inició una investigación de oficio, tras el saldo de 30 heridos y un fallecido que dejó el choque frontal de dos tres en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la institución precisó que se buscará conocer si las empresas ferroviarias brindaron la atención oportuna a los pasajeros heridos, con el objetivo de determinar si cuentan con el respectivo seguro por accidentes.

“El Indecopi evalúa si este hecho generará afectaciones en las frecuencias de traslado de los turistas que han contratado el servicio de trenes”, se lee en la publicación.