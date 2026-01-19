Fiscalía realiza diligencias urgentes por extorsión tras ataque a bus de Armonía 10 en Trujillo

El Ministerio Público realiza diligencias urgentes contra quienes resulten responsables por el delito de extorsión, a raíz del ataque que sufrió un bus de la agrupación Armonía 10 de Walter Lozada en el distrito de Víctor Larco, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

Según indicaron, estas diligencias son realizadas por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, que llegó hasta el lugar donde ocurrió el atentado, en los exteriores de un local donde se presentaba la agrupación de cumbia.

Desde el despacho fiscal dispusieron que personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú realice la recolección de evidencias en el lugar de los hechos.

También que requieran el material fílmico registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y tome las declaraciones de los testigos, entre otras diligencias para esclarecer este crimen.

Explosión de bus de Armonía 10

Una explosión afectó el bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada durante la madrugada del lunes, cuando la agrupación se presentaba en la discoteca 'Monasterio' de la avenida El Golf, en el distrito trujillano de Víctor Larco.

Este hecho generó que un fuerte contingente policial sea desplegado en los exteriores del centro nocturno. El vehículo registró daños considerables tras la explosión, pero se conoció que no había nadie dentro de la unidad al momento del ataque.

Según las primeras diligencias de la Policía Nacional, se trataría de un "aparente atentado". La unidad móvil, que se encontraba estacionada en la vía pública, presenta afectaciones en la parte lateral izquierda, específicamente en la zona de la bodega, donde dos compuertas quedaron prácticamente levantadas tras el estallido.

Pronunciamiento de Armonía 10

En un comunicado, la agrupación de cumbia indicó que ninguno de sus integrantes resultó herido en el ataque y exigieron que las autoridades tomen acción para detener el incremento de la ola de criminalidad.

“La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, señala el pronunciamiento difundido este lunes por la mañana.

“Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país”, añadieron.