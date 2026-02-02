Keysi Salvatierra: pareja de “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de “Los Pulpos” fue trasladada a Trujillo

Keysi Salvatierra Vigo registra una orden de captura vigente por su presunta implicancia en el secuestro del hijo de una exregidora en el 2021.

Keysi Salvatierra Vigo, de 29 años, sindicada como la pareja sentimental de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, fue trasladada este lunes de Lima a Trujillo bajo el resguardo de diversas unidades especializadas de la Policía Nacional.

La joven fue detenida en La Paz, Bolivia, el pasado lunes 26 de enero durante un operativo internacional coordinado entre las autoridades de dicho país con sus pares peruanos. Al respecto, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, sostuvo que se debió hacer un traslado seguro de la mujer porque bandas criminales rivales querían atentar contra ella.

"Ya se nos había previsto por Inteligencia que rivales de esta organización querían atentar contra y por ello es que se ha previsto toda la seguridad; es por eso que ha estado acá (en la sede de la Dirincri), siendo examinada por el médico legista antes de ser trasladada (a Trujillo)", contó en una conferencia de prensa.

Revoredo indicó que “Jhonsson Pulpo” va a ser capturado pronto y que tienen ya más información sobre este sujeto. No obstante, descartó los rumores de que el individuo haya sido detenido.

Keysi Salvatierra Vigo registra una orden de captura vigente por su presunta implicancia en el secuestro de Alam Ríos Guevara, hijo de la exregidora de El Porvenir, Sandra Guevara, ocurrido en noviembre de 2021.

Según la Policía, esta mujer era pieza clave en la administración de la estructura financiera de "Los Pulpos" y cuenta con requerimientos judiciales por los delitos de secuestro, sicariato y otros ilícitos.