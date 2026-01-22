‘Los Pulpos’ estarían detrás de los recientes atentados con explosivos en Trujillo, según la PNP

Los últimos ataques estuvieron dirigidos a locales de una cadena de licorerías. | Fuente: RPP

Avanzan las investigaciones. El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, aseguró que la peligrosa organización criminal ‘Los Pulpos’ estaría detrás de los recientes atentados con explosivos en la ciudad de Trujillo.

El alto mando indicó que Jhonsson Smit Cruz Torres, actual cabecilla de la banda, sería quien estaría coordinando los ataques desde la clandestinidad.

El jefe policial resaltó que las fuerzas del orden ya han detenido a dos sospechosos de los últimos ataques en la ciudad, dirigidos a una cadena de licorerías; quedando pendiente la captura de otros dos cómplices.

“Hay dos detenidos, (pero) han participado cuatro. Ya están plenamente identificados: se trata de un menor de edad y hay otra persona que hace las coordinaciones de cómo se debe dejar estos artefactos explosivos”, manifestó.



Atentados en investigación

El corresponsal de RPP en La Libertad informó que las investigaciones buscan establecer las causas de los ataques con explosivos, no descartándose un caso de extorsión, una venganza o, incluso, un conflicto entre bandas criminales.

Cabe mencionar que Jhonsson Smit Cruz Torres, actual cabecilla de ‘Los Pulpos’, es un prófugo de la justicia. El cabecilla criminal aparece en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior (Mininter), con una recompensa de medio millón de soles para quien dé información sobre su paradero.

Como se recuerda, dos locales dedicados a la venta de licor fueran atacados con artefactos explosivos en las últimas horas en la ciudad de Trujillo. Estos atentados se suman a la fuerte explosión que destruyó una panadería y generó alarma entre los vecinos de la ciudad el pasado fin de semana.

