Ministerio Público inició investigación preliminar contra empresario chino Zhihua Yang por reuniones con el presidente José Jerí

La Fiscalía Anticorrupción indicó que lleva a cabo diligencias preliminares como parte de la investigación seguida a dicho empresario por presunto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar al empresario chino, Zhihua Yang, por las reuniones que sostuvo con el presidente de la República, José Jerí, el 26 de diciembre del 2025, en un chifa ubicado en el distrito limeño de San Borja, así como en el local de Market Capón, que se encuentra en el Cercado de Lima.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) realiza diligencias preliminares como parte de la investigación seguida a dicho empresario por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado a raíz de estos encuentros con el mandatario

La Fiscalía informó que, conforme a sus competencias, la fiscal provincial, Diana Mayra Paico Guevara, dispuso la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad Distrital de San Borja y de un inmueble ubicado en dicha jurisdicción, entre otras diligencias a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) realiza diligencias preliminares como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en dos reuniones que sostuvo el empresario… pic.twitter.com/5lpgx4ynMa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 21, 2026

Investigación al presidente de la República

Cabe recordar que el último jueves 15 de enero, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició una investigación preliminar al presidente de la República, José Jerí, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de interés particulares y tráfico de influencias a raíz de sus reuniones, no registradas, con el empresario chino Zhihua Yang.

El despacho del magistrado deberá programar las diligencias que resulten útiles y necesarias, entre ellas, recibir hasta en dos oportunidades la declaración del jefe de Estado, José Jerí, así como recibir las declaraciones de los demás implicados y recabar información para establecer las responsabilidades que correspondan en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida a favor de la exmandataria Dina Boluarte.