La Libertad: hallan cuerpo de adulto mayor y Fiscalía investiga posible sacrificio por ritual minero

En diálogo con RPP, Norma Bolaños, nieta del adulto mayor, indicó que se esperan los resultados de los peritos encargados de la identificación.

Familiares de Martin Narciso Cruz (95) reportaron a RPP el hallazgo de un cuerpo con características de su pariente en el cerro Acque, en Santiago de Chuco, región La Libertad.

Los restos -añadieron- eran buscados desde hace seis meses tras el aparente homicidio del adulto mayor por un posible sacrificio para un ritual minero.

El hecho viene siendo investigado desde el año pasado por la Fiscalía.

En diálogo con RPP, Norma Bolaños, nieta del adulto mayor, indicó que se espera los resultados de los peritos que identifican los restos.

Asimismo, sostuvo que el año pasado se dictó prisión preventiva contra dos acusados del aparente crimen; sin embargo, las personas fueron liberadas.

"Las investigaciones siguen porque tenía que ser nueve meses todavía las investigaciones. [Habiendo una prisión preventiva] Claro, eran nueves meses de preventiva, pero han estado solo tres meses y le han dado libertad a las autoridades", declaró.

"Me siento mal, decepcionada por las autoridades que no hacen justicia. Esto quiere decir que ellos están apoyando a estas minas informales. Justicia pido para mi abuelito", añadió Norma.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El caso

El caso se reportó en julio del año pasado, donde la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco anunció investigaciones contra cinco personas, dos de ellas derivadas al penal, mientras duran las primeras diligencias.

Según la investigación fiscal y las confesiones de los detenidos, los acusados fueron a la casa del adulto mayor, lo sacaron cubierto con una frazada y lo trasladaron a un socavón de una mina donde lo enterraron vivo, con la intención de ofrecerlo como sacrificio buscando que la mina produzca más ante una creencia de la zona.

Ante el caso, tras el hallazgo de los restos, los familiares esperan la identificación formal y la entrega del cuerpo, así como también avanzar con las investigaciones y lograr la detención de los implicados.