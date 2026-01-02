La Libertad: joven de 25 años muere acribillado mientras celebraba Año Nuevo junto a sus amigos en Virú

La víctima fue identificada como Leyder Márquez Sandoval. El móvil del crimen es aún materia de investigación.

Un hombre, de 25 años, fue asesinado a balazos cuando se encontraba reunido junto a sus amigos celebrando la llegada del Año Nuevo en el sector Siembras del Valle del centro poblado Víctor Raúl, en el distrito y provincia de Virú, en la región de La Libertad, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).



El fallecido, identificado como Leyder Márquez Sandoval, vestía un polo negro, short jean azul y zapatillas negras con rayas grises.

Su cuerpo quedó tendido en una calle hasta la llegada de efectivos policiales que cercaron la zona para las diligencias de ley.



El móvil del crimen es todavía materia de investigación.



La muerte de Márquez Sandoval se ha convertido en el primer crimen registrado en La Libertad del 2026, una región asesidiada por la extorsión y el sicariato.