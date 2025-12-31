Delincuentes detonaron artefacto explosivo en el frontis de una tienda en Ancón [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el atentado. | Fuente: Rotafono

Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en el frontis de una tienda, ubicada en el cruce de las avenidas José Paredes Roncal y Florida, en el distrito de Ancón, al norte de Lima.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el atentado, perpetrado la noche del martes, 30 de diciembre. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos sujetos llegar al negocio a bordo de una motocicleta.

Uno de los sospechosos desciende del vehículo y se acerca a la tienda, tras lo cual enciende el explosivo y lo arroja contra la fachada. La detonación causó daños en el frontis de la tienda, mientras que el estruendo provocó pánico entre los pasajeros de una cúster que estaba estacionada a escasos metros del lugar del atentado.

El delincuente, que tenía el rostro cubierto con un caso, escapó raudamente junto con su cómplice con rumbo desconocido.

