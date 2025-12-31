Últimas Noticias
Delincuentes detonaron artefacto explosivo en el frontis de una tienda en Ancón [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La PNP investiga el atentado, no descartándose que esté vinculado a extorsiones contra los propietarios del negocio.

Policiales
00:00 · 01:20
Ancón
Las cámaras de seguridad captaron el atentado. | Fuente: Rotafono

Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en el frontis de una tienda, ubicada en el cruce de las avenidas José Paredes Roncal y Florida, en el distrito de Ancón, al norte de Lima.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el atentado, perpetrado la noche del martes, 30 de diciembre. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos sujetos llegar al negocio a bordo de una motocicleta.

Uno de los sospechosos desciende del vehículo y se acerca a la tienda, tras lo cual enciende el explosivo y lo arroja contra la fachada. La detonación causó daños en el frontis de la tienda, mientras que el estruendo provocó pánico entre los pasajeros de una cúster que estaba estacionada a escasos metros del lugar del atentado.

El delincuente, que tenía el rostro cubierto con un caso, escapó raudamente junto con su cómplice con rumbo desconocido.

La tienda atacada queda en el cruce de las avenidas José Paredes Roncal y Florida.
La tienda atacada queda en el cruce de las avenidas José Paredes Roncal y Florida. | Fuente: Difusión

Ataque en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias correspondientes.

Las investigaciones apuntan a un atentado vinculado a extorsiones contra los dueños de la tienda, sin embargo, esto deberá ser dilucidado durante el proceso.

Los vecinos se mostraron atemorizados por lo ocurrido y exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de Ancón reforzar el patrullaje, recordando que Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia.

