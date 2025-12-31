Rímac: un hombre fue asesinado dentro de su automóvil a plena luz del día [VIDEO]

El crimen ocurrió en la segunda cuadra de la avenida Francisco Pizarro. | Fuente: RPP

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día, en la cuadra 2 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac.

Según testigos consultados por RPP, la víctima habría tratado de escapar de sus verdugos invadiendo la vereda, para ingresar a una maderera; pero finalmente fue acribillada.

“Él ha querido meterse, a subir a la vereda, que es más ancha y meterse a la maderera para escapar, pero ya no ha podido. (...) Le han estado correteando, pero como había mucho carro, él ha querido meterse ahí (a la maderera), pero igual le han disparado”, comentó una mujer.

Los vecinos aseguraron haber escuchado hasta cinco disparos, no obstante, en el lugar de los hechos se encontraron más casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del atentado.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro para realizar las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Óscar Armando León Fernández, de 52 años.

El móvil del crimen no ha sido establecido, no descartándose un ajuste de cuentas o un homicidio relacionado con extorsiones.

El tránsito en la avenida Francisco Pizarro estuvo interrumpido por varias horas, hasta que el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

