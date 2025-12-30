Últimas Noticias
Chorrillos: Policía detiene a presunto implicado en robo de auto tras esconderse en los Pantanos de Villa

Vecinos de la zona señalan que estos robos son constantes y aseguran estar cansados de la falta de presencia policial, situación que, afirman, los obliga a intentar defenderse por su cuenta propia.

Seguridad
Tras dos horas de búsqueda, la PNP logró capturar al presunto delincuente, quien fue trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua
Tras dos horas de búsqueda, la PNP logró capturar al presunto delincuente, quien fue trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua

La Policía Nacional detuvo a un presunto delincuente luego de que permaneciera más de dos horas escondido en los pantanos de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos, tras ser señalado como cómplice del robo de un vehículo en el asentamiento humano Sagrada Familia.

Según indicaron los vecinos, dos hombres habrían intentado robar un auto de color negro, pero, al percatarse del hecho, los residentes intentaron detenerlos. Sin embargo, uno de ellos logró huir con el vehículo, mientras que el segundo se dio a la fuga hacia la zona de los pantanos.

"No es la labor de nosotros porque para eso hay una Policía, para eso hay un Serenazgo que por lo menos nos dé el apoyo. Ahorita lo llevan y lo van a soltar. Tengan por seguro que dos horas lo tendrán arriba y lo van a soltar. Al chofer que soltaron lo han golpeado con el arma y el señor ha corrido. Nosotros corrimos hacia ellos y arrancaron y se fueron. No tenemos apoyo policial, ni tampoco de la Municipalidad de Chorrillos", manifestó uno de los ciudadanos.

Vecinos de la zona piden apoyo a las autoridades

Los vecinos señalan que estos robos son constantes y aseguran estar cansados de la falta de presencia policial, situación que, afirman, los obliga a intentar defenderse por su cuenta propia.

Además, indican que los implicados en los robos realizarían el mismo modus operandi, refugiándose en los pantanos de Villa para evitar ser capturados.

"Es todos los días: roban a los estudiantes, roban en todos lados. Y no tenemos apoyo de la comisaría. Nadie se va a meter a los pantanos. No todos los vecinos van a hablar. Tienen miedo", indicó otro vecino.

Finalmente, luego de dos horas de búsqueda, la Policía Nacional logró capturar al presunto delincuente, quien fue trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua para continuar con las diligencias correspondientes.

Chorrillos Pantanos de Villa Policía

