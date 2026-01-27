Lambayeque: Catedral donde el papa León XIV oficiaba misas será cerrada por trabajos de refacción

La iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, uno de los principales símbolos religiosos, históricos y culturales de la región Lambayeque, y templo donde el papa León XIV ofició misas durante su etapa como obispo de esta diócesis, será cerrada temporalmente desde el viernes 6 de febrero para dar inicio a importantes trabajos de refacción. La intervención se extenderá por 90 días y busca frenar el progresivo deterioro que presenta el recinto tras décadas de uso continuo.

El proyecto cuenta con una inversión de S/ 2 407 888.46, recursos donados por el Gobierno Regional de Lambayeque, y será ejecutado por una empresa especializada en conservación patrimonial; pues la catedral se ha ido deteriorando con los años, por eso es que urge realizar una pronta intervención con trabajos específicos.

“Se van a instalar equipos tecnológicos para absorber y controlar la humedad en los pisos y paredes. Asimismo, se realizará la remoción de vitrales, cuadros y esculturas de santos que se encuentran en el interior de la iglesia”, detalló el sacerdote Fidel Purizaca, director de Medios de Comunicación de la Diócesis de Chiclayo, quien añadió que también se ejecutarán trabajos de pintado en el interior y exterior del templo, además del mantenimiento del enrejado perimetral.

¿Dónde se realizarán las misas y actos litúrgicos?

El encargado de Medios de Comunicación de la diócesis, padre Fidel Purizaca, indicó que se vienen coordinando espacios alternos para garantizar la continuidad de las celebraciones religiosas, no descartó que algunas ceremonias podrían realizarse en el atrio de la catedral u otros espacios, incluso habló de la instalación de carpas, previa coordinación con autoridades locales. En el caso de los matrimonios ya programados, estos se celebrarán en el Santuario Nuestra Señora de la Paz.

Desde la iglesia se conoció que en los próximos días se informará oficialmente el plan de contingencia, especialmente ante la cercanía de la Semana Santa y la alta afluencia de fieles: "Habitualmente, durante la semana, la asistencia varía según cada misa y puede alcanzar alrededor de 500 personas; sin embargo, cuando se llenan las tres naves de la catedral, la concurrencia supera el millar de fieles. Se espera que los feligreses continúen participando de las celebraciones, pese a las incomodidades temporales, ya que estas medidas se realizan en beneficio de toda la comunidad", indicó el sacerdote.

Sobre la Catedral de Chiclayo

La iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, lugar dónde ofició sus misas el papa León XIV es un edificio neoclásico ubicado frente al Parque Principal de la ciudad. Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel, se mandó a edificar en 1869 y se terminó tres años después de iniciado el proceso.

Esta estructura combina elementos arquitectónicos griegos, romanos y cristianos, incluyendo columnas dóricas, arcos y dos imponentes torres gemelas. En su interior destaca el altar mayor de baldoquino con pilares rectos, vitrales con escenas marinas y tallas como el Cristo Pobre; mientras que en la parte más alta de su fachada presenta una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad; además, cuenta con cuatro campanas, nombradas: Ave María, Asumpta (Asunción), Mater Dei (Madre de Dios) y Gratia Plena (Gracia Plena), que fueron traídas desde Alemania, al igual que su reloj.