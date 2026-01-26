Huaura: delincuentes asesinan a mototaxista en los exteriores del mercado Centenario de Huacho

Ante el aumento de homicidios, la población pidió a las autoridades nacionales la declaración del estado de emergencia de la ciudad.

Dos delincuentes asesinaron a un mototaxista que se encontraba en su vehículo en los exteriores del mercado de Centenario de Huacho, en la provincia de Huaura, región de Lima Provincias.

En la zona ya se encuentran los peritos de criminalística, quienes vienen recogiendo evidencias del hecho, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según testigos, en el lugar se escucharon hasta seis disparos: los primeros no habrían alcanzado a la víctima, pero, cuando este salió de su vehículo y trató de escapar, uno de los hampones disparó, ocasionándole heridas que acabaron con la vida del hombre.

La policía espera la llegada del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones a fin de identificar a los asesinos.

