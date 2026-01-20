Huaura: activación de quebradas interrumpe tramos de la carretera Sayán–Pachangara

El evento se registró en los sectores de Pacchotingo, Picunche y El Molino, donde el desborde de quebradas bloqueó completamente el paso vehicular.

La activación de quebradas por lluvias intensas provocó la interrupción de al menos tres tramos viales en el distrito de Paccho, provincia de Huaura (región de Lima Provincias), afectando la transitabilidad en la carretera Sayán–Pachangara y vías vecinales del sector, según un reporte preliminar de la Dirección Desconcentrada Indeci Lima.



El evento se registró en los sectores de Pacchotingo, Picunche y El Molino, donde el desborde de quebradas bloqueó completamente el paso vehicular, dejando varados a transportistas y pobladores que se dirigían hacia distintos pueblos del distrito.



Las zonas más afectadas son la quebrada Pacchotingo, ubicada en el kilómetro 96 de la carretera Sayán–Pachangara, principal vía de acceso hacia Churín, Sayán y localidades como Ayaranga, Ulancay, Huacar y Paccho; la quebrada Picunche, en el kilómetro 76, ruta que conlleva hacia Muzga y Lacsanga; y la quebrada El Molino, que interrumpió una vía vecinal, considerada la única conexión para comerciantes y transportistas para los pueblos de Ayaranga, Ulancay, Huacar y Paccho



De acuerdo con Indeci Lima, hasta el momento, las carreteras permanecen bloqueadas.