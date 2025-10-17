Tres sismos han sacudido la región Lima en las últimas 48 horas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La región Lima ha sido sacudida por hasta tres sismos de regular magnitud en las últimas 48 horas, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El primer temblor de esta seguidilla se registró la madrugada del pasado 15 de octubre. Tuvo una magnitud de 3.5 y su epicentro se ubicó a ocho kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

Ese mismo día, a las 11:56 p.m., Lima volvió a ser sacudida por un sismo. Este tuvo una magnitud de 3.7 y su foco se localizó a 33 kilómetros al sur de Mala, también en Cañete.

Finalmente, anoche, a las 9:07 p.m., se reportó un sismo de magnitud 3.5 con epicentro a 9 kilómetros al este de la localidad de Calango, en la provincia limeña de Cañete.

Afortunadamente, las autoridades locales no han informado de daños materiales ni víctimas por estos remezones.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0690

Fecha y Hora Local: 16/10/2025 21:07:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 85km

Latitud: -12.51

Longitud: -76.46

Intensidad: II Calango

Referencia: 9 km al E de Calango, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 17, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.