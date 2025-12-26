Geresa Loreto reportó 53 niños fallecidos por tos ferina: ¿por qué dicha región acumula la más alta tasa de casos?

Diversas regiones de nuestro país vienen afrontando el incremento de casos de tos ferina, que tienen como principales afectados a niños menores de 10 años. Loreto se ha convertido en la jurisdicción con la más alta tasa de contagios en el país y también la que presenta mayor cantidad de defunciones, conforme indican los datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Ministerio de Salud (Minsa).

Según cifras de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto, hasta la Semana Epidemiológica (SE) 51 -es decir, hasta el miércoles pasado- se registró 53 menores de 5 años fallecidos por esta enfermedad, aunque la situación, según indicó la entidad, presenta actualmente "una tendencia decreciente sostenida", tras el pico de contagios de la SE 49.

Los fallecidos proceden de 5 provincias loretanas, siendo el Datem Marañon donde se presenta la mayor tasa de mortalidad. Le siguen Loreto, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla y Maynas. Además, "cinco distritos concentran el 82.1% de los casos notificados: Andoas, Barranca, Morona, Cahuapanas y Pastaza, principalmente en zonas rurales y de difícil acceso".

¿Por qué Loreto acumula la mayor cantidad de contagios y muertes por tos ferina, enfermedad prevenible por vacunas? Al respecto, RPP conversó con Jackson Shuña Ramírez, director ejecutivo de la Red de Salud Loreto-Nauta, quien se encuentra en la zona y es testigo directo de la situación.

Viajes de más de 72 horas y niños sin identificación: la difícil realidad en las zonas más alejadas de Loreto

Shuña Ramírez explicó que, pese a las acciones inmediatas que ha dispuesto la red de salud que dirige, junto con la Geresa y el Minsa, la vacunación contra la tos ferina en los lugares más alejados de Loreto, como la zona del Chambira, representa un gran reto no solo logístico sino cultural.

"La distancia, la dispersión, el tema también de llevar vacunas a esa zona que es una lejanía, hablamos de 72 horas. Pero es importante [porque] las vacunas salvan vidas, y eso también hemos conversado con los hermanos urarinas, que la mejor protección es vacunarlos y que se dejen vacunar [...] Estamos hablando de 15 días de viaje, o 72 horas en la movilidad más rápida", sostuvo.

Justamente, la Geresa Loreto indicó que en las semanas epidemiológicas 44 a 51 "se evidenció transmisión focalizada en distritos rurales como Urarinas, Morona, Balsapuerto, Pebas y Barranca", en contraste con distritos urbanos, donde hay "bajo número de casos y ausencia de transmisión sostenida". Es decir, la enfermedad es mucho más difícil de controlar en zonas aisladas.

"A las cuencas que tenemos en la zona más aislada, llevamos brigadas de vacunación, supongamos que encontramos 25 niños en la zona y muchas veces hemos encontrado niños sin DNI, pero también es importante explicar en su propio idioma lo que estamos trabajando, que las vacunas son importantes, en este caso la pentavalente, que tienes que tener tres refuerzos para proteger al niño", prosiguió Shuña.

"Para una brigada, llegar a esa zona nos cuesta 60 mil a 70 mil soles, porque es un desplazamiento por vía fluvial. Y recurrentemente hemos hecho casi 22 brigadas por esa zona de Chambira. Pero a pesar de ello, la dificultad es la lejanía, el idioma", acotó.

Asimismo, indicó que se hacen necesarias reuniones de trabajo recurrentes con los apus (jefes locales) para explicarles la importancia de la vacuna y que esa información pueda ser trasladada a toda la comunidad, ya que no es posible tener otros canales de comunicación en una zona donde aún no hay acceso a internet. Además, señaló que pedirán el estado de emergencia sanitaria en la localidad.

"Nosotros, desde que iniciamos la gestión, creamos la unidad de pueblos indígenas en la red, con lo que tenemos una conexión más cercana a los pueblos y más aún de la zona que es más lejana, que es el Chambira. Y no solo el Chambira, también el Tigre, el Corriente, que también tenemos otras etnias. Pero estamos haciendo el trabajo de concientizarlos en que la vacuna es importante, en este caso la pentavalente, y otras vacunas también, como las regulares, que se usan para proteger a sus niños y así salvar más vidas", indicó.

"Aquí, nosotros estamos incidiendo en que salvar vidas es vacunarse. En gran porcentaje, hemos encontrado niños no vacunados. Hubo rechazos también y eso estamos trabajando con los hermanos. Ya se está haciendo reuniones técnicas con el Ministerio de Salud. El día 29, tenemos reunión para el tema de la declaratoria de emergencia que va a salir para esa zona, porque el tema es el desplazamiento. Hoy día, llegó a Nauta una brigada del Minsa que va a llegar a la zona, le estamos dando las indicaciones. Mañana también saldrá una brigada de Nauta. Estamos vacunando todavía por el Bajo Chambira. Hay brigadas que han salido de parte de la red, y hemos traído niños evacuados, hemos garantizado también el desplazamiento de retorno a sus comunidades, porque sabemos que son 72 horas para poder traerlos acá", puntualizó.