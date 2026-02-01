Últimas Noticias
Huarochirí: cuatro fallecidos y tres heridos tras despiste de motocarga en San Antonio

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los sobrevivientes del accidente fueron trasladados al Hospital 10 de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Actualidad
00:00 · 00:57

Cuatro personas murieron y tres quedaron gravemente heridos luego de que una motocarga se desbarrancara y cayera a la pista del anillo vial Casa Blanca, en el distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí (región de Lima Provincias).

La unidad transportaba a los integrantes de una familia. 

Según el reporte policial, entre los fallecidos figuran Wilber Areche Palacios, Elizabeth Poclín Ramírez, de 29 años, y una menor de dos años.

Mientras que dos de lesionados han sido identificados como Sebastián Poclín Junior Guevara Ramírez y un menor de cinco años de iniciales J.A.P.

Los sobrevivientes del accidente fueron trasladados al Hospital 10 de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con los vecinos, no es la primera vez que ocurre un accidente de estas características, pues la zona es muy peligrosa y no contaría con señalética para orientar a los vehículos que transitan por el lugar.

El fiscal de turno y agentes policiales llegaron al lugar de la emergencia para el levantamiento de los cadáveres y el inicio de las investigaciones de ley.

