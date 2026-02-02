Drogas, armas blancas y hasta proyectiles fueron encontrados en requisa integral a penal de Lurigancho

Los ministros de Justicia y de Defensa, Walter Martínez y César Díaz, respectivamente, junto a la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez, lideraron una requisa general desplegada este lunes, desde la madrugada, en los pabellones 5 y 10 del Establecimiento Penitenciario (E. P.) de Lurigancho.

La medida fue ejecutada con el despliegue de agentes penitenciarios especializados, efectivos de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, quienes ingresaron de manera simultánea "para recuperar el principio de autoridad y cerrar el paso a estructuras criminales que intentarían operar desde los centros penitenciarios", según disposición del Ejecutivo.

#NotaInformativa 📄 | ¡Firmes contra el crimen organizado! El MINJUSDH decomisó municiones y droga encontrados al interior de paredes y ductos del desagüe de los pabellones 5 y 10 del penal de Lurigancho. Estos hallazgos se dieron como parte del operativo de requisa integral… pic.twitter.com/r9ls6wAF8i — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) February 2, 2026

Drogas, armas blancas y hasta proyectiles fueron encontrados en la requisa

Durante la requisa, se logró la incautación de armas blancas, droga, paquetes de cigarrillos y proyectiles de 9 milímetros. Esta munición fue hallada oculta en el interior de las paredes y ductos de desagüe. Inmediatamente se dio parte al Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, subrayó que el Estado no permitirá que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como plataformas del delito.

“La lucha contra la inseguridad ciudadana es transversal, de todos sectores, y es uno de los pilares de este Gobierno. No vamos a permitir que desde las cárceles se planifiquen o faciliten actos violentos que ponen en riesgo la vida de los peruanos. Esta no es una lucha de escritorio: estamos en el campo, recuperando el control y demostrando que el Estado está presente”, enfatizó.

Asimismo, el titular del sector Justicia remarcó que estas intervenciones forman parte de una política sostenida y permanente del Ejecutivo, orientada a desarticular redes criminales, cortar sus fuentes de poder y eliminar cualquier posibilidad de operación armada desde los centros penitenciarios.