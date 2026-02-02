Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Drogas, armas blancas y hasta proyectiles fueron encontrados en requisa integral a penal de Lurigancho

En el operativo participaron dos ministros de Estado y la presidenta del INPE.
En el operativo participaron dos ministros de Estado y la presidenta del INPE. | Fuente: Minjus
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Escondidos en paredes y hasta en los ductos de desagüe, se encontraron elementos ilícitos durante una requisa general realizada esta madrugada en los pabellones 5 y 10 del penal de Lurigancho.

Los ministros de Justicia y de Defensa, Walter Martínez y César Díaz, respectivamente, junto a la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez, lideraron una requisa general desplegada este lunes, desde la madrugada, en los pabellones 5 y 10 del Establecimiento Penitenciario (E. P.) de Lurigancho.

La medida fue ejecutada con el despliegue de agentes penitenciarios especializados, efectivos de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, quienes ingresaron de manera simultánea "para recuperar el principio de autoridad y cerrar el paso a estructuras criminales que intentarían operar desde los centros penitenciarios", según disposición del Ejecutivo.

Drogas, armas blancas y hasta proyectiles fueron encontrados en la requisa

Durante la requisa, se logró la incautación de armas blancas, droga, paquetes de cigarrillos y proyectiles de 9 milímetros. Esta munición fue hallada oculta en el interior de las paredes y ductos de desagüe. Inmediatamente se dio parte al Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, subrayó que el Estado no permitirá que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como plataformas del delito.

“La lucha contra la inseguridad ciudadana es transversal, de todos sectores, y es uno de los pilares de este Gobierno. No vamos a permitir que desde las cárceles se planifiquen o faciliten actos violentos que ponen en riesgo la vida de los peruanos. Esta no es una lucha de escritorio: estamos en el campo, recuperando el control y demostrando que el Estado está presente”, enfatizó.

Asimismo, el titular del sector Justicia remarcó que estas intervenciones forman parte de una política sostenida y permanente del Ejecutivo, orientada a desarticular redes criminales, cortar sus fuentes de poder y eliminar cualquier posibilidad de operación armada desde los centros penitenciarios.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
PNP requisa Ejecutivo penal de Lurigancho INPE

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA