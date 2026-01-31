Perú accedió a extraditar a Argentina a 'Pequeño J', sindicado como presunto autor intelectual de triple feminicidio

El Ejecutivo accedió a la solicitud del Gobierno argentino de extraditar a Tony Janzen Valverde, alias 'Pequeño J', para que sea procesado en calidad de presunto autor intelectual de un triple feminicidio relacionado a una supuesta red de tráfico de drogas, cometido el pasado mes de septiembre en Florencio Varela, Argentina.

A través de una resolución suprema publicada este sábado en el diario oficial El Peruano -firmada por el presidente de la república José Jerí y los titulares de Justicia y Relaciones exteriores, Walter Martínez y Hugo de Zela, respectivamente- el Gobierno anunció su decisión, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

"Acceder a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano peruano Tony Janzen Valverde Victoriano para ser extraditado de la República del Perú y ser procesado en la República Argentina por la presunta comisión del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí", indica la resolución.

"Disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, caso contrario, aquella deberá considerarse aplazada", agrega.

Asimismo, se dispuso que, "previo a la entrega del requerido", Argentina "deberá dar las seguridades de que se le computará el tiempo de privación de libertad que ha demandado el trámite de extradición en la República del Perú, conforme a la normativa interna aplicable al caso".

¿Quién es 'Pequeño J'?

Tony Janzen Valverde fue capturado por la Policía Nacional, el último 30 de septiembre, en un operativo conjunto entre la Dirección Antidrogas de la PNP e Interpol Argentina. Su detención, según información policial, fue posible gracias a que, horas antes, se intervino a Matías Agustín Ozorio (28), un ciudadano argentino que sería su mano derecha en la red narcocriminal, y que ya fue extraditado a su país.

Valverde Victoriano, de 20 años, se encontraba oculto dentro de un camión que transitaba por la carretera Panamericana, cuando fue capturado por los agentes, tras ser detectado por la señal de su celular. El presunto criminal había ingresado a nuestro país por Bolivia, luego de evadir los controles migratorios.

Las autoridades argentinas señalan a 'Pequeño J' como el autor intelectual de la tortura y asesinato de Morena Verri y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y una menor de 15 años. Las víctimas desaparecieron la noche del 19 de septiembre, en el municipio de La Matanza, tras subir voluntariamente a una camioneta blanca, según testigos.

Cinco días después, las tres mujeres aparecieron muertas y mutiladas en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone. Además, se conoció que el crimen fue transmitido en vivo, en un canal cerrado de Instagram, como un mensaje de advertencia para los miembros de la organización criminal que lideraría 'Pequeño J'.

"Esto le pasa al que me roba droga", habría dicho el mismo Valverde Osorio durante la transmisión en vivo para emitir un mensaje "disciplinante" al resto del grupo, según indicó el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso.

El pasado 3 de octubre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca dictó 9 meses de prisión preventiva, con fines de extradición pasiva, contra 'Pequeño J', luego de que su abogado defensor no pudiera sustentar los arraigos necesarios para que sea procesado en libertad.

Además, el juez Cristhian Chumpitaz Pariona dispuso que el presunto líder criminal fuera internado en el establecimiento penitenciario de Cañete por ese plazo, con el cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiempo en el cual el Estado argentino alcanzó, por la vía diplomática, todos los documentos relacionados para la extradición, que finalmente fue aprobada.