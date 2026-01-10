Advierten a Ejecutivo sobre movilización y paro indefinido en Tacna sino reubican a reos trasladados a Challapalca

Tacna se encuentra en estado de alerta tras el traslado de 98 internos de alta peligrosidad al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en la región.

Ante esta situación, el presidente del Frente de Defensa de Tacna, Dante Morales, advirtió que otorgó una semana de plazo al Ejecutivo para atender su demanda de reubicación. Caso contrario, iniciarán una paralización total e indefinida en toda la región.

Asimismo, Morales advirtió que, si no hay una respuesta favorable hasta el próximo lunes, definirán la modalidad de protesta, la misma que podría derivar en una huelga indefinida.

Además, Dante Morales informó que ayer viernes, 9 de enero, entregaron un memorial ante la Prefectura de Tacna dirigida a la Presidencia de la República, exigiendo la reubicación inmediata de los internos y el respeto al compromiso de no ampliar ni seguir enviando reos al penal de Challapalca.

Hacinamiento en Challapalca

Morales señaló que el establecimiento penitenciario presenta un hacinamiento de aproximadamente el 50 %, lo que incrementa los riesgos de inseguridad.

En esa línea, el presidente del Frente de Defensa de Tacna recordó los recientes hallazgos de acceso a internet y hechos violentos ocurridos dentro del penal.

También, alertó sobre el impacto ambiental en la comunidad de Maure debido al aumento de desechos y contaminación en la zona.

El dirigente fue enfático en señalar que no viajarán a Lima para dialogar; sin embargo, exigió la presencia en Tacna del ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, las autoridades del INPE y un representante del Ejecutivo con capacidad y decisión.