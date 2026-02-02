Gremios de motociclistas se reúnen con premier Álvarez en la PCM: ¿cuáles son los puntos que exigen al Gobierno?

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y representantes de diversos gremios y asociaciones de motociclistas se reúnen en la sede de la PCM, para abordar eventuales cambios a la normativa que prohíbe la circulación de dos ocupantes en una motocicleta, en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Aunque el encuentro estuvo programado para la 1 pm. de este lunes, la reunión inició al promediar las 12:30 pm. con la participación de gremios como Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú y Voces Unidas del Motociclismo. Esta última informó a RPP que son 3 las exigencias que plantean al Ejecutivo.

¿Cuáles son los puntos que se abordará en la reunión?

Voces Unidas del Motociclismo informó que entre los temas que se conversará con el presidente del Consejo de Ministros figura: eliminar la restricción de dos personas en una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia y la crisis de la emisión de las placas para motocicletas.

En ese sentido, uno de los representantes de ese gremio indicó que se había anunciado que, para las motocicletas, el Ministerio de Transportes (MTC) iba a emitir unas placas con chip y que iban a cambiar las medidas y los colores, de celeste a blanco. Sin embargo, esto aún no se ha realizado.

Asimismo, el representante señaló que tampoco se están emitiendo las placas celestes, debido a que el Estado ha dejado de comprarlas, lo que ha ocasionado un desabastecimiento que hace que muchos motociclistas que están gestionando por primera vez sus placas tengan que recurrir al mercado negro.

Otro tema que ha planteado el gremio es la eliminación de la restricción de circulación de motocicletas únicamente por el carril derecho.

Cabe recordar que, el pasado 20 de enero, se emitió el decreto supremo que estipula la referida prohibición. Asimismo, se establecieron multas para quienes incumplan la normativa, las cuales van de los S/ 660 a los S/ 1 320 en caso de reincidentes. Sin embargo, además de la sanción económica, la medida acarrea una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda.

Dicho decreto fue recibido con muchas críticas por parte de los motociclistas, quienes alegan que no solo se atenta contra sus derechos, sino que la normativa es ineficaz para combatir delitos como la extorsión y el sicariato.