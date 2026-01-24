Gobierno prorroga por 60 días el estado de emergencia en distritos fronterizos con Chile

Con esta medida, el Ejecutivo busca luchar contra la creciente ola de criminalidad y otras situaciones de violencia.

El Gobierno peruano prorrogó por 60 días el estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, en la provincia y región de Tacna, para luchar contra el crimen organizado y otras situaciones de violencia.



Mediante un decreto supremo N.º 013-2026-PCM, el Ejecutivo declaró también por el mismo periodo el estado de emergencia en el distrito de Tarata, provincia de Tarata (región de Tacna).



Alcances de la prórroga y restricción de derechos



De acuerdo con el dispositivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas y determinar zonas de intervención basadas en inteligencia, estadísticas y mapas delictivos.



Además, durante el estado de emergencia, se restringen los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión y seguridad personal en los espacios geográficos afectados.



"Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación", se lee en la norma.



Asimismo, el alcalde provincial de Tarata se integra al Comando de Coordinación Operativa Unificada, y el Serenazgo local pasa a ser parte de las fuerzas integradas para el control del orden interno.



"Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado por el artículo 1 y declarado por el artículo 2 del presente decreto supremo, el Comando de Coordinación Operativa Unificada informa al titular del Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia y a su culminación; precisando que el informe final es elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes", dice el decreto.