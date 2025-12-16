Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Tumbes esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 11:05 a.m.- se ubicó a 56 kilómetros al sureste de Zorritos, en la provincia Contralmirante Villar; a una profundidad de 44 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Zorritos.

Este es el segundo sismo sentido en el Perú en las últimas horas, luego del temblor de magnitud 4.3 registrado en la región Ucayali al borde de la medianoche.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0812

Fecha y Hora Local: 16/12/2025 11:05:27

Magnitud: 4.0

Profundidad: 44km

Latitud: -4.12

Longitud: -80.42

Intensidad: II-III Zorritos

Referencia: 56 km al SE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 16, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.