Machu Picchu: ¿en qué consiste el Plan Maestro del Santuario Histórico y por qué es importante para la Maravilla del Mundo?

El Santuario Histórico de Machu Picchu actualmente se encuentra en buen estado de conservación. | Fuente: RPP

El Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu plantea una gestión con mirada de largo plazo hasta el año 2046, dividido en etapas, siendo la primera entre 2026 y 2030. El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briseño, explicó en una entrevista de RPP que este instrumento es clave porque el santuario no se limita únicamente a la ciudadela inca.

“Nosotros conocemos solo dos hectáreas de más de 37 mil hectáreas que conforman el parque natural y arqueológico, donde existen más de 60 monumentos arqueológicos, 40 tramos de caminos incas y una enorme biodiversidad”, precisó. Actualmente, el patrimonio se encuentra en buen estado de conservación, pero se requería una hoja de ruta clara que permita sostenerlo en el tiempo.

El titular del sector Cultura remarcó que el plan se ajusta a las recomendaciones de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), orientadas a la mejora continua y no a sanciones. “No es solo la ciudadela y los andenes, es también toda la biodiversidad que la rodea y su valor espiritual y sagrado”, señaló.

También se incluyen la investigación permanente, la conservación de los restos arqueológicos, la protección de la cobertura boscosa y la recuperación de áreas degradadas por la acción humana e incendios forestales. Incluso, Luna Briseño destacó la protección de especies emblemáticas como el oso de anteojos, cuya población en la zona está plenamente identificada.

El Santuario Histórico de Machu Picchu concentra un gran númerom de turistas tanto nacionales como extranjeros. | Fuente: RPP

Turismo ordenado y diversificado

Este Plan Maestro incorpora, por primera vez de manera explícita, el componente turístico desde una perspectiva cultural y sostenible. El alto funcionario indicó que Machu Picchu no solo debe ser visto como un destino de alta concentración de visitantes, sino como un espacio con múltiples posibilidades. “Desde cultura protegemos el patrimonio y atraemos un tipo de turismo, pero también existe el turismo natural, de rutas y de aventura, que puede desarrollarse de forma complementaria”, afirmó.

Indicó que la propuesta apunta a diversificar las rutas turísticas, aliviar la presión sobre la ciudadela y generar nuevas experiencias en el santuario y sus zonas de influencia.

“Lo que debe cambiar no es quiénes participan, sino cómo nos coordinamos y organizamos para dar resultados” Alfredo Luna Briceño, Ministro de Cultura

Durante la temporada alta se registra una gran cantidad de turistas que llegan para conocer el Santuario de Machu Picchu. | Fuente: RPP

Aforo, servicios y gestión multisectorial

Sobre el acceso a la ciudadela, el ministro anunció que ya se ha convocado un nuevo estudio de aforo que actualizará el realizado en 2015: “En septiembre debemos tener claro cuántos visitantes puede sostener Machu Picchu en las condiciones actuales y qué se necesita mejorar para garantizar su preservación”, indicó.

Asimismo, reconoció problemas en la venta de boletos y el transporte, por lo que el plan contempla mejorar la calidad, seguridad y puntualidad de los servicios. Finalmente, subrayó que Machu Picchu seguirá siendo una gestión multisectorial y multigubernamental.