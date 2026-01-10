Piden que la región Lambayeque sea incluida en el estado de emergencia por lluvias intensas

Cristina Huamanchumo, jefa del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER) de Lambayeque, señaló que su región "ha sido omitida" de la declaratoria de estado de emergencia del gobierno en 382 distritos del Perú ante las lluvias intensas.

En La Rotativa del Aire aseguró que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realiza un informe técnico en donde solicita la declaratoria de Estado de Emergencia a la PCM "y no incluye" a Lambayeque, Piura y Tumbes.

"Nuestro pesar es prácticamente incierto, debido a que nos deja nulos a intervenir en algunos casos o a priorizar en algunos casos intervenciones que tenemos de puntos críticos en nuestra región", declaró.

Mencionó que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), por falta de presupuesto, "no ha concluido algunas intervenciones en nuestra región en los puntos críticos" y, por ello, Huamanchumo solicitó a la PCM y a Indeci que se tenga en cuenta un informe situacional.

"Hemos ingresado todos los peligros inminentes al SINPAD, que es el sistema de información para la prevención y atención de desastres y ha sido aprobado en nuestros registros por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Tienen toda la data suficiente para haber incluido a la región Lambayeque en esta declaratoria de emergencia, lo cual no se ha hecho", informó.

"Manifiestan que no tenemos [informe técnico-científico] y que todo el Perú está en estado no activo. Entonces, si estamos en estado no activo, mira las lluvias que hemos tenido el día de hoy; y hasta algunos distritos estamos con lluvias. Los pronósticos son variantes", añadió.

Asimismo, advirtió que las lluvias podrían poner en peligro a aproximadamente 1 500 familias en áreas vulnerables.

"Valle La Leche, Olmos, Motupe, Mórrope, Oyotún, Cayaltí, hay obras que por falta de presupuesto tenemos conocimiento que el ANIN ha continuado y ha dejado inconclusas algunas obras. Por ejemplo, en el distrito de Mórrope ha cumplido con una parte de todo el proyecto, que es la descolmatación y encauzamiento, y tenemos tramos de regular dimensión que han sido dejados prácticamente inconclusos. Y ahí nada más tenemos a 1 500 familias que darse unas lluvias intensas, estas pueden perder hasta sus viviendas", informó.

A pesar de la exclusión, Huamanchumo ha indicado que seguirán trabajando en la documentación y la comunicación con INDECI y la Presidencia del Consejo de Ministros para insistir en su inclusión en futuras acciones de emergencia.