Nueva lluvia de verano sorprendió a limeños la noche y madrugada: ¿hasta cuándo seguirá este clima?

Una intensa lluvia de verano volvió a sorprender a los limeños en las últimas horas. Las precipitaciones se reportaron la noche del viernes y la madrugada de este sábado en distintos distritos de la capital, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo informó que sus estaciones ubicadas en La Molina y Santiago de Surco registraron “acumulados de lluvia de 0.1 mm. entre la 1:00 y 2:00 h.”

En tanto, las estaciones Castilla, La Libertad, Chosica reportaron durante la madrugada “acumulados de lluvia de 4.8 mm, 4.3 mm y 3.9 mm, respectivamente”.

Estas publicaciones estuvieron acompañadas de videos, en los que se ven las calles mojadas y el agua empozada, debido a la copiosa garúa que cayó.

Cabe mencionar que, en la víspera, también se registró una intensa lluvia de verano en distintos distritos de Lima y Callao, así como en gran parte de la costa peruana.



#ElDato #Senamhi #Minam Lima: los distritos costeros reportaron lluvia durante la noche y la madrugada, tal como se informó en el aviso vigente.



¿Hasta cuándo seguirán las lluvias de verano?

En su cuenta en Twitter, el Senamhi estimó que las lluvias de verano en la costa “continúen en los siguientes días debido al desplazamiento de humedad proveniente de la sierra”.

Días atrás, el organismo emitió un informe, en el que detalló que la costa del país presentará episodios de lluvias de verano hasta el 13 de enero, “debido a las condiciones atmosféricas que se vienen presentando en el país”.

“Estas precipitaciones están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, así como al incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte”, indicó el ente estatal.

“Estas condiciones podrían presentarse principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada. No obstante, se prevé que se mantengan condiciones de brillo solar, especialmente hacia el mediodía”, sentenció.

De hecho, ayer por la tarde, miles de peruanos reportaron a través de las redes sociales haber recibido una alerta del Sismate (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias), para informar sobre precipitaciones de ligera a moderada intensidad previstas por el Senamhi y exhortar a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades.

