La Victoria: un muerto y un herido deja ataque armado a las afueras de la estación Gamarra

Hombre fue asesinado y otro resultó herido tras ataque armado en la Av. Aviación
Efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

A plena luz del día, un sujeto abrió fuego contra dos hombres en repetidas ocasiones y huyó junto con su cómplice a bordo de una motocicleta.

Policiales
00:00 · 01:06

Un nuevo ataque armado en Lima. Un hombre fue asesinado en la cuadra 4 de la avenida Aviación, a las afueras de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, en inmediaciones del emporio comercial, en el distrito de La Victoria.

Testigos que dialogaron con RPP indicaron que la víctima se encontraba junto a otro hombre, cuando dos desconocidos, a bordo de una motocicleta, se acercaron a ellos. Uno de ellos descendió de la unidad y disparó en repetidas ocasiones contra ambos.

La víctima, aún no identificada, perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado al Hospital Dos de Mayo.

Efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

A estas horas de la mañana, esta zona de la Av. Aviación, con sentido hacia San Luis, permanece cerrada al tránsito, mientras se realizan las diligencias correspondientes. 

Disparan contra galería en Gamarra

Este es el segundo hecho armado en esta zona en menos de una semana. El último sábado, un sujeto realizó varios disparos contra la galería Modelli, ubicada frente al parque Cánepa, en pleno corazón del emporio comercial.

Según fuentes policiales, un hombre ingresó a la zona comercial al promediar las 5:30 a. m. del último sábado y realizó hasta cinco disparos contra la galería; tras lo cual escapó a bordo de una motocicleta junto con un cómplice.

El ataque no dejó heridos ni víctimas, pero sembró el temor entre los comerciantes y clientes del emporio comercial, pues se sienten desprotegidos ante las bandas criminales.

La Victoria Gamarra

