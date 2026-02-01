Últimas Noticias
Ciro Castillo acudirá este lunes al GORE Callao para retomar su cargo tras anulación de su prisión preventiva, según su abogado

Ciro Castillo Rojo.
Ciro Castillo Rojo. | Fuente: GORE Callao
por Sebastián Acosta

El abogado Humberto Abanto indicó que, tras la decisión judicial, Ciro Castillo puede retomar su cargo porque no existe ninguna medida que se lo impida. Sin embargo, dijo que la Policía les advirtió que lo pueden detener, por lo que pidió la intervención del comandante general de la institución.

Ciro Castillo Rojo acudirá este lunes 2 de febrero a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo de gobernador, luego de que el Poder Judicial anulara la prisión preventiva que se dictó en su contra en el marco del caso ‘Los socios del Callao’.

Así lo anunció en Ampliación de noticias de RPP su abogado, Humberto Abanto, quien indicó que Castillo Rojo estará desde las ocho de la mañana en la sede del Gobierno Regional, pues no existe ninguna situación que se lo impida y la suplencia de quien asumió el cargo cesa obligatoriamente.

“Él tiene que estar mañana a las ocho de la mañana en la sede del Gobierno Regional para acceder a su cargo. Lo que había era una suplencia a cargo de la vicegobernadora, que es de su organización política y terminada la situación que impedía es obligatorio el cese de la suplencia y la asunción por el titular del cargo”, manifestó.

“La razón por la que él no ejercía el cargo era justamente la existencia de estos mandatos de restricción de su libertad personal, pero ya no existiendo, él tiene que reincorporarse a su cargo. Él sigue teniendo la credencial de gobernador regional, lo que hubo fue una suplencia”, dijo.

Sobre actuar policial

Pese a ello, el letrado advirtió que la Policía Nacional del Perú (PNP) le comunicó que si encontraban a Ciro Castillo lo iban a detener, pues para ellos aún estaba vigente su requisitoria.

Según consideró, de darse esta situación sería un escándalo, por lo que pidió al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, tomar cartas en el asunto, pues ya existe un oficio que da cuenta sobre lo decidido en el caso de Castillo.

“Este tipo de cosas, cuando un funcionario policial tiene una noticia pública de que no hay una restricción de la libertad y restringe la libertad debería saber que comete un delito de secuestro. El hecho notorio no se tiene que probar (…) ¿Qué tiene esta gente en la policía?, ¿Qué le pasa? Creo que el general Óscar Arriola tiene que tomar cartas en el asunto, porque finalmente vamos a terminar envueltos en un escándalo si se produce una detención ilegal”, sostuvo.  

Respecto de la investigación contra su patrocinado, Abanto indicó que esta fue irregular pues no se le notificó y él no conocía que lo estaban investigando en Fiscalía. Asimismo, indicó que el Ministerio Público utilizó como sustento de la tesis contra Castillo, los dichos de una persona que promovió su revocatoria como autoridad.

“No es la primera vez que se arman este tipo de campañas que van diciendo fulano es fulano hace esto. Fíjese, uno de los temas más graves en este caso en particular, es que el testigo estrella del Ministerio Público era un promotor de la revocatoria. Entonces se sueltan tesis a los medios de comunicación que suenan alarmantes”, indicó.

Decisión judicial

El pasado 11 de enero, el juez Edie Solórzano, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callaodictó 24 meses de prisión preventiva contra Castillo Rojo, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso denominado ‘Los socios del Callao’.

Sin embargo, el último viernes, la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao declaró fundada en parte la apelación que presentó la defensa de Castillo Rojo, anuló el mandato de 24 meses de prisión preventiva y en su lugar le impuso comparecencia con restricciones.

