Ciro Castillo podría retomar la gobernatura del Callao "porque no existe una sentencia firme" en su contra, dice Andy Carrión

La situación jurídica de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, parece haber variado favorablemente para él, luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de dicha región decidiera revocar la medida de prisión preventiva en su contra y, en su lugar, ordenar comparecencia con restricciones.

Como se recuerda, el pasado 11 de enero, el juez Edie Solórzano, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castillo Rojo, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso denominado ‘Los socios del Callao’. No obstante, el referido gobernador regional se dio a la fuga y, hasta ahora, permanece prófugo de la justicia.

Sin embargo, ahora, Ciro Castillo solo deberá cumplir con una serie de medidas obligatorias, como no ausentarse de la localidad que reside sin permiso, comparecer mensualmente al registro biométrico, no dar declaraciones a la prensa sobre la investigación que se le sigue y pagar una caución de 20 mil soles en un plazo de 10 días.

"Primigeniamente, se le había impuesto una medida de 24 meses de prisión preventiva. Él estaba prófugo, como todos sabemos, pero ya el día de hoy hay una medida emitida por una sala superior que anuló esa prisión preventiva y le han puesto ciertas restricciones", especificó el abogado penalista Andy Carrión, en diálogo con RPP.

Ciro Castillo podría retomar la gobernación regional del Callao

El letrado afirmó, además, que la comparecencia con restricciones impuesta a Castillo Rojo no impide que pueda retomar su puesto como gobernador regional del Callao, dado que no tiene una sentencia firme en su contra.

"¿[La comparecencia con restricciones] impide que pueda retornar a la gobernatura del Callao? Pues, por ahora no, porque no existe una sentencia firme o una sentencia, al menos en primera instancia, que lo inhabilite", señaló.

"Además, dentro del propio gobierno del Callao, todavía no se ha propuesto su destitución. Recordemos de que esto también debe remitirse no solamente a las normas penales, sino más bien a las leyes electorales en las cuales, digamos, hay un plazo perentorio en el cual si se ausenta el funcionario público recién se puede solicitar esta destitución del cargo, pero, mientras tanto, él todavía podría ejercer la gobernatura del Callao", enfatizó.

Carrión indicó también que solo existen dos vías por las cuales se podría decidir la destitución de Ciro Castillo.

"Existen las dos vías de que el [JNE] tome cartas en el asunto o que también los propios consejeros en la gobernatura regional puedan proponer esto al pleno del gobierno regional y, por alguna de las causales establecidas en la ley electoral, proceder a su destitución. Sin embargo, si es que hasta ahora no lo han hecho, digamos, en el ámbito propio de la gobernatura del Callao, estando él prófugo, pues es poco probable que lo propongan ahora, ya que él va a estar libre", señaló.

No obstante, el abogado penalista sostuvo que Castillo "está obligado a cumplir con cada una de las restricciones" impuestas por la judicatura, puesto que, en caso contrario, volvería a imponérsele prisión preventiva.

"Él está obligado a cumplir con cada una de estas restricciones. Si es que, por ejemplo, no cumple con el pago de la caución de 20 mil soles, se ausenta del lugar de residencia, no pasa el control biométrico, etcétera, puede la fiscalía solicitar al Poder Judicial que se le cambie la medida de comparecencia con restricciones y vuelva, más bien, a la medida de prisión preventiva", sostuvo.

"Él tiene que cumplir escrupulosamente con todo lo que ha señalado el juez, o la sala en este caso. Es más, él no podría declarar a la prensa ya sobre los hechos que vienen siendo investigados. De hacerlo de manera directa o indirecta, corre el riesgo de que la Fiscalía solicite que se le cambie esta medida y vuelva a la de prisión preventiva", puntualizó.