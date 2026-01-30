Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ciro Castillo: Poder Judicial anula orden de prisión preventiva y le dicta comparecencia con restricciones

Ciro Castillo: Poder Judicial anula orden de prisión preventiva y le dicta comparecencia con restricciones
Ciro Castillo: Poder Judicial anula orden de prisión preventiva y le dicta comparecencia con restricciones | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Ciro Castillo, quien está como no habido desde el 15 de diciembre, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Según la Fiscalía, sería parte de una presunta organización criminal, llamada 'Los socios del Callao', que habría direccionado irregularmente procesos de contratación dentro del Gobierno Regional del Callao.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao declaró fundada en parte la apelación de Ciro Castillo Rojo, actual gobernador regional, para que se le revoque el mandato de 24 meses de prisión preventiva y en su lugar se le imponga comparecencia con restricciones.

La resolución, a la que tuvo acceso RPP, obliga a Castillo Rojo a no ausentarse de la localidad que reside sin permiso, comparecer
mensualmente al registro biométrico, no dar declaraciones a la prensa sobre la investigación que se le sigue y pagar una caución de 20 mil soles que debe ser pagado en el plazo de 10 días después de que se le notifique.

A Ciro Castillo se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Según la Fiscalía, el gobernador sería parte de una presunta organización criminal llamada 'Los socios del Callao', que habría direccionado irregularmente procesos de contratación dentro del Gobierno Regional.

La tesis del Ministerio Público sostiene que los funcionarios del Callao habrían aprovechado sus cargos para otorgar las contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, evitando los procesos de selección establecidos por ley.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal habría operado durante 2023 dirigiendo más de 60 contrataciones públicas en el Gobierno Regional del Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo de dicha región, lo cual habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 1 461 121.10.

Está no habido

Ciro Castillo, desde el pasado 15 de diciembre, se encuentra como no habido luego de que la Policía Nacional realizara un allanamiento en su vivienda por el caso que afronta. 

Su abogado, Humberto Abanto, aseguró durante una entrevista en Las cosas como son de RPP que su patrocinado no ha viajado al extranjero, aunque no dio detalles sobre su paradero. “Sí (está en el país). Tiene que estar en el Perú”, afirmó.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ciro Castillo Fiscalía Poder Judicial

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA