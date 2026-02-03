Ministro del Interior señala que otros dos ciudadanos chinos participaron de cena entre Jerí y empresario Zhihua Yang

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó en vísperas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, para dar cuenta sobre la cena en la que participó junto al presidente José Jerí con el empresario Zhihua Yang, en un chifa del distrito de San Borja el pasado 26 de diciembre de 2025.

Durante su presentación ante este grupo de trabajo, el ministro explicó que fue José Jerí quien lo invitó a cenar luego de que realizaran un patrullaje por diversos distritos de la ciudad.

Sostuvo también que, a su llegada al local, fueron recibidos por el empresario chino, a quien dijo no haber conocido antes y que el encuentro no tuvo ningún carácter oficial.

Respecto de los temas tratados durante la cena, el ministro indicó que se conversó sobre las fiestas navideñas y la comida china, no sobre la celebración de la amistad peruano-china, como inicialmente se indicó desde el Ejecutivo.

Según mencionó, este asunto fue consultado por el empresario a Jerí, quien le respondió que “eso lo estaban viendo los funcionarios de Palacio”.

Tiburcio también sostuvo que se hicieron presentes otras dos personas de ascendencia china, aunque no precisó sus identidades ni el motivo de su participación en la cena.

“En esas circunstancias se hicieron presentes dos personas de descendencia (sic) china, que compartieron la cena durante ese espacio, donde se trató temas de las fiestas navideñas y más ha estado relacionado al tema de los platos de comida”, dijo.

"Más dudas que aclaraciones"

Al respecto, el congresista Elvis Vergara, quien preside dicho grupo de trabajo, indicó que las respuestas del ministro Tiburcio no convencieron a los integrantes de la comisión y que la estrategia de Palacio sobre este tema no fue bien ensayada.

“Esa cena, donde participó el ministro del Interior, obviamente hay una explicación de Palacio, que dice que se han ido a cenar y a hablar de comida y de otras cosas, además de la celebración de la hermandad peruano-china. Entonces ahí creo yo que, si están ensayando una respuesta, la están ensayando mal, porque nadie se lo va a creer”, indicó en Canal N.

El parlamentario no agrupado sostuvo que las declaraciones del ministro han generado “más dudas que aclaraciones” y cuestionó que desde el Gobierno no sean transparentes con lo ocurrido en esta reunión, pues en ella participó un empresario que tiene contratos con el Estado. En esa línea, no descartó que su grupo de trabajo solicite facultades investigadoras por este asunto.

“Han generado más dudas que aclaraciones y esto no aporta a lo que la ciudadanía requiere, que es transparencia de parte de las acciones de sus autoridades, más aún cuando hay indicios o por lo menos sospechas de actos de corrupción y en este caso hay más que sospechas, porque este empresario chino es concesionario de una concesión hidroeléctrica y hace contratos con el Estado en términos generales”, dijo.