Ministro Jorge Figueroa sobre reuniones de jóvenes con José Jerí en Palacio de Gobierno: "Yo no conozco de ese tema"

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, se pronunció sobre el escándalo de la contratación de varias mujeres jóvenes diversas entidades del Estado, tras reunirse con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno.

“No conozco de ese tema. Pienso que la agenda de una autoridad, como la del presidente de la República, tiene sus lineamientos protocolares. No podría dar opinión sobre ello”, dijo desde la provincia de Piura, donde supervisó los trabajos de infraestructura que se llevan a cabo en la institución educativa José Carlos Mariátegui, ubicada en el centro poblado Monte Castillo, distrito de Catacaos.

El domingo pasado, el programa Cuarto Poder reveló que cinco mujeres profesionales, de entre 29 y 38 años, obtuvieron órdenes de servicio y contratos en diversas entidades públicas, como el Seguro Social de Salud (EsSalud), los ministerios de Ambiente, Producción, Educación y la Secretaría General de Palacio de Gobierno, pocos días después de visitar al jefe del Estado.

En un pronunciamiento, la Presidencia de la República aseguró que las contrataciones de las jóvenes profesionales cumplieron el procedimiento establecido por la normativa vigente.

“Cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido cualquier irregularidad en su contratación”, remarcó.

Abren pesquisa

El Ministerio Publico inició una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” en el caso de la presunta contratación irregular de las jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado.

RPP pudo conocer que la fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar tendrá a su cargo el desarrollo de esta pesquisa abierta por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado. Las diligencias las realizará, de forma conjunta, con el personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional.